Grande Fratello Vip, Elga Enardu si trasferisce dalla sorella: “Ha avuto bisogno di me”

Elga Enardu sempre vicina alla sorella Serena: cosa ha fatto per lei dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020

Elga Enardu è ritornata a parlare di sua sorella Serena, che attualmente si trova nel tugurio della Casa del Grande Fratello Vip. È la prima a voler quanto prima il confronto tra Serena e Pago, convinta che, solo parlandosi, potranno risolvere tutto quello che hanno lasciato in sospeso. Se il cantante pare abbia deciso di mettere una pietra sul passato (ma in maniera per niente convincente), Serena ha capito di aver perso un uomo con la “u” maiuscola e ha deciso di mettersi in gioco al Gf Vip proprio per parlare al cuore del suo ex fidanzato, cercando di convincerlo a riprovare. Ci riuscirà?

Elga Enardu confessioni: la mancanza della sorella e l’esperienza a Temptation Island

Adesso sappiamo che Elga si è trasferita da Serena e che ha dovuto passare tanto tempo con lei dopo Temptation Island a causa della rottura con Pago: “Sicuramente Gf h24 – ha detto attraverso le sue ultime Instagram stories –. Mi sono trasferita da sister praticamente, però dormo a casa mia. Sto qui forse per non sentire la mancanza. Qualcuno potrebbe pensare che sia sciocco, visto che l’ho lasciata pochi giorni fa, ma la sento eccome la mancanza. Condividiamo tanto e, dopo Temptation Island, viviamo in simbiosi”. A far tornare il sorriso a sua sorella potrebbe essere solo Pago: questo è quanto emerso dalle ultime confessioni di Elga.

Serena e Pago si incontrano questa sera al Grande Fratello?

Serena Enardu sembra davvero convinta a riconquistare il cuore del suo ex, come aveva affermato nel giorno del suo ingresso al Gf Vip 2020: “Mi sono resa conto che mi mancava da morire. Che lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Per questo magari potrebbe servire un confronto con me, così si toglierebbe dalla testa dei pensieri che secondo me ancora non si è tolto”. L’augurio di Elga è che la sorella possa incontrare Pago nella puntata di oggi: “Non vedo l’ora di vedere sister, ma non in quel tugurio! E, per favore, sosteniamola”.