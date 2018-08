Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi è nel cast: l’attrice ha ceduto

Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi entra nel cast: ormai è ufficiale

Eleonora Giorgi entra nel cast del Grande Fratello Vip, ormai è ufficiale. Ilary Blasi è riuscita a convincere la nota attrice a entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente. Da qualche giorno si parlava della sua possibile partecipazione, su cui c’erano davvero tanti dubbi. Ed ecco che finalmente, in esclusiva Oggi, è stato ufficialmente confermato che Eleonora ha accettato la proposta della Mediaset e della conduttrice. Pare proprio che la Giorgi abbia scelto di accettare di entrare nel cast della nuova edizione sotto un lauto compenso, altrimenti non vi avrebbe fatto parte. Dunque, possiamo annunciare un altro grande nome del cast della versione Vip del noto reality. Intanto, c’è anche chi però nel frattempo ha scelto di dire no. Stiamo parlando di Barbara Bouchet. L’attrice ha dato un due di picche al programma. Non si sa ancora il motivo per cui abbia scelto di non fare parte del cast del noto programma condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip cast: l’attrice Eleonora Giorgi entra nella Casa, Barbara Bouchet rinuncia

Mentre Barbara Bouchet dice no al reality, ecco che l’attrice Eleonora Giorgi ha ceduto a un lungo corteggiamento da parte della Mediaset e della stessa conduttrice. Un lauto chachet per l’opinionista tv, che entrerà ufficialmente nella Casa più spiata d’Italia il prossimo 24 settembre. L’ex ballerina di Ballando con le stelle ha scelto di mettersi alla prova insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo. In particolare, si parla della partecipazione di Francesco Monte, che ha visto sfumare via la sua avventura all’Isola dei Famosi. Non solo, spuntano i nomi di Giulia Salemi e Enrico Silvestrin. Infine, pare proprio che entreranno nella Casa anche le Donatella, che già hanno portato a casa la vittoria dell’Isola.

Grande Fratello Vip ancora dubbi sul cast: in attesa di altre conferme

Si parla della partecipazione ufficiale della Giorgi, ma ancora ci sono molti dubbi sul cast. In particolare, il pubblico di Canale 5 vuole sapere quale volto di Uomini e Donne potrebbe approdare nella Casa. In questi giorni, spunta il nome di Claudio Sona, su cui però non si ha alcuna conferma. Non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie al riguardo.