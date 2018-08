Grande Fratello Vip, Claudio Sona nel cast: c’è ancora una speranza

Grande Fratello Vip cast 2018: non è ancora detta l’ultima parola per Claudio Sona

C’è ancora una speranza per Claudio Sona. L’ex tronista gay di Uomini e Donne potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Un sogno per l’imprenditore veronese, che da tempo desidera fare un reality show, e per i fan che non vedono l’ora di rivederlo in tv. Nei giorni scorsi si è parlato di un rifiuto da parte degli autori di inserire Claudio nel cast 2018 perché troppo poco gay. Ma stando alle ultime notizie apprese da Dagospia, la trattativa con l’ex di Mario Serpa non sarebbe ancora conclusa del tutto. “Claudio Sona qualche mese fa è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt’ora in bilico poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa tipologia di gay. Cercherebbe infatti gay macchiettistici e caricaturali, caratteristiche queste ben lontane dall’imprenditore veronese. A quale autore in particolare ci stiamo riferendo? E, soprattutto, quale potentissimo personaggio di Mediaset non vedrebbe di buon occhio l’ esclusione di Claudio dalla casa più spiata d’Italia? Ah, NON saperlo….”, ha scritto Alberto Dandolo nella rubrica Milanospia. Il giovane riuscirà a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia?

La nuova vita di Claudio Sona dopo Uomini e Donne

Archiviata l’esperienza a Uomini e Donne, Claudio Sona è tornata alla vita di sempre, quella da imprenditore a Verona. Attualmente il trentenne è single: da mesi è finita la storia d’amore con l’ex corteggiatore Mario Serpa, scelto proprio alla corte di Maria De Filippi. I due si erano detti addio nella primavera 2017 per poi riprovarci qualche mese dopo, durante le festività natalizie. Il ritorno di fiamma non ha però funzionato e i due si sono divisi senza neppure restare amici. Claudio e Mario, infatti, non hanno conservato alcun tipo di rapporto, neppure d’amicizia. Diverso invece il discorso tra Claudio e Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia con la quale Sona ha condiviso l’esperienza del Trono. A distanza di tempo Claudio e Clarissa sono ancora molto amici e di recente l’ex tronista si è lasciato andare ad un dolce dedica nei confronti della modella siciliana.

Chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire se Claudio Sona ci sarà oppure no, al Grande Fratello Vip sembrano certi i nomi di: Francesco Monte, Le Donatella, Enrico Silvestrin, Ivan Cattaneo, Fabio Basile. Hanno rifiutato di prendere parte al programma: Barbara Bouchet, Giovanni Ciacci, Manuela e Sergio Arcuri. Il reality show, come sempre condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 24 settembre.