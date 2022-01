Grande Fratello Vip, è copione-gate: Jessica becca Delia a leggere, caos

Ad incendiare la Casa del Grande Fratello Vip è detonato il “copione-gate”. A farlo scoppiare ci ha pensato Jessica Selassiè che pare abbia pescato Delia Duran a leggere un foglio misterioso che stava nascosto nell’armadio usato dalla stessa modella venezuelana. Il fatto ha naturalmente subito catturato l’attenzione degli inquilini della dimora di Cinecittà, sempre più scettici circa le mosse della compagna (o ex, chi ci capisce più qualcosa?) di Alex Belli. A colpire il fatto che la Duran, quando è stata vista a leggere qualcosa dalla principessa, sarebbe sbiancata, come se fosse stata colta con le mani nella marmellata. Questo almeno è ciò che ha assicurato la sorella di Lucrezia e Clarissa nel confidarsi con Manila Nazzaro, la quale ha aggiunto carne al fuoco, dicendo che pure lei ha visto Delia, di recente, assumere determinati atteggiamenti.

“Prima, quando sono entrata in camera, ho visto Delia che aveva una mano sull’anta dell’armadio. Con l’altra era messa come se stesse leggendo qualcosa”, ha sussurrato Jessica ad altri concorrenti, mentre era in giardino. Quindi ha aggiunto: “Quando ci ha visto entrare si è spaventata ed è letteralmente sbiancata. Poi ha spinto con la mano l’anta. Lei non si aspettava di vederci e ha chiuso subito. Era anche di Carmen quell’armadio, e pure di Nathaly ma adesso ha tolto tutto”. Il sospetto che serpeggia nella Casa più spiata d’Italia è che la venezuelana abbia un vero e proprio copione da consultare e da seguire.

Dopo lo spiffero di Jessica, Manila ha aggiunto un ulteriore tassello alla vicenda: “Non è la prima volta che fa così. Anche l’altra volta si stava mettendo una crema ma secondo me nasconde qualcosa“. Cresce così la diffidenza nei confronti della Duran che già godeva di poca credibilità nella Casa per via della soap opera infinita con Alex Belli e Soleil Sorge.

Certo è che se dovesse davvero saltar fuori che nella camera conserva un copione in cui ha segnato la trama da seguire nel reality, ci sarebbe la cosiddetta pistola fumante a provare ciò che ormai quasi tutti pensano. Cioè che lei, l’attore parmense e l’italo americana abbiano dato vita a una gigantesca e grottesca messa in scena.

Grande Fratello Vip: nelle scorse ore Delia scatenata con Gianluca Costantino

Nella notte appena trascorsa Delia è stata un vulcano. Complice anche qualche bicchierino, la modella ha dato spettacolo in piscina avvinghiandosi al nuovo entrato Gianluca Costantino. Tra l’altro ha innescato inavvertitamente una lite, l’ennesima, tra Sophie e Basciano. La giovane ha accusato il fidanzato di guardare con troppa insistenza il fondoschiena della venezuelana.