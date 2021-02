Ieri sera gli ex concorrenti della Casa sono apparsi in passerella per dare il loro sostegno alla modella per la sua grave perdita, Denis è stato escluso?

Denis Dosio voleva esserci per Dayane Mello ieri sera al GF Vip, ma non è stato possibile. I concorrenti che escono per squalifica infatti non tornano in studio per le puntate, è una regola del programma. Solo gli eliminati tramite televoto presenziare in studio nelle puntate successive. Anche chi decide di abbandonare il gioco, abbandona anche lo studio. In passato sono state fatte delle eccezioni, ma probabilmente dipende anche dai singoli casi e dalla squadra di autori che stila il regolamento. Un regolamento un po’ ballerino a volte, ma non sul dopo squalifiche. Nelle sue poche settimane dentro la Casa, Denis si è fatto volere bene da tutti e stava costruendo un rapporto speciale proprio con Dayane. Forse per questo ieri sera ha chiesto di esserci.

Nella prima puntata che è seguita alla scomparsa del fratello di Dayane, Signorini ha fatto molte “carezze” alla sua concorrente. La Mello ha ricevuto l’affetto di tutti, dai concorrenti nella Casa alla famiglia con l’incontro con l’ex suocera fino ai messaggi pubblicati su Twitter dal pubblico. E poi c’è stato un momento molto emozionante e toccante con i concorrenti eliminati. Dayane è andata in passerella, fuori dalla Casa, e di fronte a lei sono apparsi tutti gli ex Vipponi, che le hanno fatto sentire vicinanza e sostegno per questa sua perdita. C’erano tutti, anche quelli con cui ha discusso nei mesi scorsi. Ma non c’erano ovviamente i concorrenti squalificati, quindi neanche Dosio.

Sui social Denis si è sfogato raccontando ai suoi fan di aver chiesto di esserci ieri sera, ma a quanto pare ha ricevuto un “no” come risposta. Lui ci è rimasto evidentemente molto male e ha voluto chiarire quindi di essere stato assente per Dayane non per volontà sua. Su Instagram ha scritto: “Io agli autori ho chiesto di poterci andare ma credo che il problema sia la squalifica, e ok va bene”. Poi però è partito all’attacco, perché si è sentito escluso e continua a sentirsi tale in questa edizione: “Mi sono sentito escluso tante volte nella mia vita”, ha raccontato ai suoi follower con l’intenzione di cavarsela da solo anche stavolta. Anche se si parla di GF Vip. Poi ha pubblicato anche uno sfogo su Twitter, in cui si legge:

“Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un abbraccio in distanza a Dayane ma ok, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa”.

I suoi follower non hanno mancato di dare il loro sostegno a Dosio, ed è proprio a loro che è andato il suo grazie. Insomma, è chiaro che l’influencer ci sia rimasto male per non aver potuto partecipare al saluto a Dayane Mello ieri sera, ma è anche vero che quando gli autori hanno potuto fare uno strappo alla regola lo hanno fatto. Nella serata di Capodanno infatti Denis Dosio c’era, e c’era anche Fausto Leali. Era un momento di festa e hanno richiamato anche loro due. Ieri sera gli autori avrebbero potuto fare un altro strappo alla regola, viste le circostanze? Forse sì, per far arrivare più calore a Dayane, ma era una puntata non speciale del programma e magari non hanno potuto farlo per questo.