Grande Fratello Vip, Delia Duran reagisce al bacio tra Alex Belli e Soleil

Il matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli sembra andare a gonfie vele, nonostante tutto. L’attore, attualmente inquilino della Casa del GF Vip 6, è noto per essere un uomo dai modi seducenti. Di recente Belli, durante un gioco, ha baciato Soleil Sorge, con la quale sembra essere molto in sintonia. Nonostante le indiscrezioni e le maldicenze, Delia Duran afferma di non essere per niente preoccupata di ciò che sta accadendo e di fidarsi ciecamente del marito.

Delia ha avuto l’opportunità di sfogarsi ai microfoni di Novella 2000. La modella e attrice venezuelana, il cui vero nome è Nusat Del Valla Duran Perez, si dice tranquilla. Nonostante molti fan del programma abbiano sottolineato che l’attrazione tra Alex e Soleil sia forte e ambigua, la Duran non sospetta assolutamente un tradimento da parte di lui. La 33enne ha dichiarato: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.

Il bacio tra l’attore di CentoVetrine e l’influencer italoamericana, effettivamente, non è passato inosservato. Il fatto che Soleil sia letteralmente saltata addosso a Belli aveva dato l’impressione che tra i due ci fosse qualcos’altro oltre ad un’amicizia. Lo stesso Alfonso Signorini ha notato, durante la scorsa puntata della trasmissione, che il bacio sembrava davvero spontaneo e che i due erano stati fin troppo impetuosi ed energici.

Delia Duran appare comunque forte delle sue sicurezze. La modella ha affermato che Alex e Soleil sono in sintonia perché hanno caratteri simili. Inoltre, ha precisato, l’avvenimento non scalfisce la fiducia che lei ha riposto nell’attore 38 enne, precedentemente sposato con la modella Katarina Raniakova. Così Delia:

“Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte.”

GF Vip, Delia Duran lancia un appello

Parlando poi in generale dell’edizione del GF Vip la Duran ha difeso il marito, da molti accusato di non essere mai spontaneo. Secondo la moglie, l’ex naufrago ha una voce impostata non perché stia recitando una parte, ma perché è fatto così. Inoltre ha spiegato che la voce è uno dei tratti di Alex che l’ha fatta innamorare.

La venezuelana non vede l’ora di riabbracciare il marito e a proposito di ciò ha lanciato un appello alla produzione del GF Vip. Delia chiede di poter entrare nella Casa per trascorrere una notte con la sua dolce metà. Tra i piani della coppia c’è un bebè: i due si sono promessi di provare a diventare genitori dopo la partecipazione di Alex al programma.