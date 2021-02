Grande Fratello Vip, Dayane in lutto: la richiesta del reality agli ex gieffini

Il reality show condotto da Alfonso Signorini chiede agli ex concorrenti di rispettare in studio il lutto della modella brasiliana, durante la puntata che si prospetta abbastanza complicata

La morte del fratello di Dayane Mello ha cambiato profondamente le dinamiche del GF Vip 5. Proprio il reality show ha fatto una chiara richiesta agli ex concorrenti che prenderanno parte alla puntata di domani sera, venerdì 5 febbraio 2021, dallo studio. Coloro che sono stati eliminati, come è sempre accaduto, fanno compagnia agli opinionisti e al conduttore durante le puntate. Questa volta, però, dovranno rispettare la richiesta della produzione, che ha scelto di rispettare così il lutto di Dayane. La notizia sulla morte di Lucas, il fratello più piccolo Dayane, ha chiaramente sconvolto tutti. Infatti, in Casa si respira un’aria abbastanza triste. I gieffini stanno cercando di rispettare il dolore della modella brasiliana.

Come fa sapere in queste ultime ore Riccardo Signoretti, attraverso il suo ufficiale profilo di Instagram, il programma di Canale 5 ha chiesto agli ex gieffini di presentarsi in studio vestiti di nero. Questa richiesta è stata, ovviamente, fatta a tutti loro per rispettare il lutto che sta affrontando Dayane. Non si sa ancora come Alfonso Signorini porterà avanti questa puntata così difficile e il pubblico appare sempre più dubbioso al riguardo. Impossibile immaginare una serata caratterizzata da discussioni e risate, come accade solitamente. Gli stessi gieffini presenti in Casa hanno fatto notare il loro disagio.

Coalizzati tra loro hanno dichiarato di essere pronti a ribellarsi, per chiedere al reality show di anticipare la data della finale. La Mello ha deciso di restare all’interno della Casa di Cinecittà, dopo aver saputo della morte del fratello Lucas. Fuori si ritroverebbe ad affrontare sola il lutto, dunque ha preferito godere della vicinanza dei suoi coinquilini. Tutti hanno mostrato rispetto di fronte al lutto di Dayane: ora per loro continuare questa esperienza, tornando a giocare e a discutere, sarebbe impossibile. Ed è proprio per questo che si sono mostrati pronti ad abbandonare in massa il programma.

Nella serata di ieri, Dayane ha salutato il suo amato fratello, accompagnata dai coinquilini. Insieme hanno fatto volare due lanterne e i telespettatori a casa non sono riusciti a trattenere le lacrime. Un momento devastante per la Mello, che era stata eletta prima finalista qualche puntata fa.