Grande Fratello Vip, Dandolo attacca: “L’edizione più noiosa di sempre”

Grande Fratello Vip, il giornalista Alberto Dandolo attacca il programma: “L’edizione più noiosa di sempre”

Che il Grande Fratello Vip quest’anno stia facendo fatica ad ingranare è ormai un fatto risaputo e confermato dai dati auditel (decisamente più bassi rispetto alle precedenti edizioni). Qualcosa, evidentemente, non sta convincendo il pubblico da casa. Ma cosa? A dire la sua sulla questione c’ha pensato oggi il giornalista Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, non ha certo risparmiato critiche al reality. “Questa edizione del programma” ha scritto Dandolo “Viene considerata all’unanimità la più noiosa e piatta di sempre”. Il motivo? “Concorrenti poco empatici, dinamiche umane che stentano a decollare” ha spiegato lo stesso “E personalità incapaci di mescolarsi e creare una narrazione televisiva avvincente” .

Grande Fratello Vip: pioggia di critiche per la terza edizione del reality e i suoi concorrenti

“A far lievitare gli ascolti non è bastato spettacolarizzare il recente lutto di Lory Del Santo” ha affermato poi nel suo articolo Dandolo rincarando la dose “E nemmeno ricorrere all’usato sicuro facendo irrompere nella Casa come super ospite l’ex inquilino Cristiano Malgiolgio”. A pensarla come il giornalista di Oggi, a tal proposito, pare essere anche il celebre blogger Davide Maggio. “È un’edizione dallo scarsissimo appeal” ha dichiarato quest’ultimo interpellato da Oggi “A decretare il successo di un programma come il Gf sono proprio le personalità dei concorrenti. Il cast del Gf Vip 3 è un mix di errori: prevalgono i ‘professionisti del reality anziché le vere celebrità come un’edizione Vip richiederebbe. Chi, ad esempio, conosceva prima di questo Gf Stefano Sala, Benedetta Mazza o Martina Hamdy?”.

Gf Vip: bocciata anche la conduzione di Ilary Blasi

Da questa pioggia di critiche, su Oggi, non si è salvata nemmeno la conduzione. Ilary Blasi? “Non ci troviamo di certo di fronte ad una conduttrice di serie A” ha sostenuto sempre Davide Maggio “Non potendo più contare sull’effetto novità che le è valso esagerate lodi, avrebbe potuto puntare sulle sue lodi naturali. E invece la sua ironia è diventata stucchevole e la sua freddezza si è trasformata in distacco e assenza di empatia col pubblico. Quasi stesse facendo un piacere a portare avanti il programma”.