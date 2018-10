Gf Vip, Gassmann: ecco perché la gente preferisce I bastardi di Pizzofalcone

Alessandro Gassmann commenta il successo de I bastardi di Pizzofalcone: ecco perché la gente lo preferisce al Gf Vip

Fin dalla prima puntata il Grande Fratello Vip quest’anno ha dovuto fare i conti con un calo di ascolti decisamente scoraggiante. Il reality, che nelle precedenti edizioni aveva raggiunto sempre buoni risultati in termini di share, questa volta si è dovuto scontrare con due grandi colossi Rai. Prima, infatti, ad averla vinta è stata La Vita Promessa mentre, nelle settimane successive, a battere il Gf Vip è stata invece la fiction con Alessandro Gassmann, ovvero: I bastardi di Pizzofalcone. Intervistato dal settimanale Oggi, allora, Gassmann ha cercato di spiegare dal suo punto di vista questo successo. “La gente ha preferito, a vite reali fuori misura, vite inventate che assomigliano di più alla realtà” ha detto l’attore.

Alessandro Gassman: il Grande Fratello Vip? “Quel tipo di programma ha segnato il passo”

Prima di commentare il successo di ascolti Alessandro Gassman, durante la sua intervista, ha ribadito di aver creduto lui stesso nella fiction che lo vede protagonista fin dall’inizio, senza quindi farsi influenzare dai possibili dati auditel. Sul fatto che però I bastardi di Pizzofalcone abbia in più occasioni battuto il Gf Vip in prima serata l’attore, invece, ha dichiarato: “Non godo delle sventure altrui, ma penso che sia un segnale positivo. Significa che la gente ha preferito, a vite reali fuori misura, vite inventate che assomigliano di più alla realtà. Quel tipo di programma ha segnato il passo da molti anni. Anche se la Blasi è straordinaria: è pur sempre la moglie del mio capitano (Francesco Totti, ndr)”.

