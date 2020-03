Grande Fratello Vip e coronavirus: misure, cosa succede ora

Grande Fratello Vip 4 e coronavirus: cosa succede ora. Avvisi ai concorrenti, giorni di messa in onda e conduzione: tutto quel che c’è da sapere

Che cosa succederà al Grande Fratello Vip 4? Il coronavirus, che sta avendo effetti drammatici sul Bel Paese, sta stravolgendo anche i palinsesti televisivi e in molti si domandano che piega prenderà il reality di punta di Canale 5. A spiegare le ipotesi sul tavolo della produzione del programma e quali misure saranno probabilmente adottate è stato 361magazine, sito molto vicino al conduttore Alfonso Signorini. Diversi i temi da risolvere e a cui trovare soluzione: si passa dal comportamento da tenere con gli inquilini (cosa e come dire ciò che sta succedendo fuori dalle mura di Cinecittà), a come andare in onda nelle serate del prime time, fino al giorno di trasmissione in prima serata. Andiamo a capire quale direzione prenderà lo show.

Signorini potrebbe condurre dall’albergo

Sono ore frenetiche anche nella redazione della Casa più spiata d’Italia, che sta cercando di capire qual è la scelta esatta da adottare con i partecipanti. Nella fattispecie come metterli al corrente della situazione emergenziale, quando e in che modo farlo. Per quanto riguarda la conduzione, invece, in studio non ci sarà sicuramente il pubblico. Il punto, però, è capire se in studio ci arriveranno Pupo, Wanda Nara e Signorini. In queste ultime ore si sta persino pensando a una conduzione del direttore del magazine Chi direttamente in collegamento dall’hotel in cui alloggia nella Capitale. Per quel che concerne il giorno della prima serata, al momento confermati i prossimi due mercoledì (11 e 18 marzo). Non è da escludere, però, uno stravolgimento di palinsesto. Ciò dipenderà dall’evolversi dell’epidemia e dalle decisioni dei vertici Mediaset.

GF Vip 4, riassunto di quel che si prospetta

Ricapitolando, per ora il GF Vip, come da calendario, andrà in onda in prima serata per i prossimi due mercoledì, l’11 e il 18 marzo. La conduzione sarà sempre affidata ad Alfonso Signorini, sia essa in studio (senza pubblico) o da una camera di hotel. Infine, tra due giorni si capirà anche come il reality affronterà con i concorrenti il tema coronavirus.