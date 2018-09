Grande Fratello Vip, i concorrenti si svelano: perché entrano in Casa

Grande Fratello Vip, i concorrenti si raccontano prima di entrare in Casa: ecco perché hanno deciso di partecipare

Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto alcune curiose domande a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. A quanto pare, tutto il cast della nuova edizione del reality-show ha le idee chiarissime sull’avventura che si appresta a vivere. Tantissimi hanno voglia di mettersi in gioco, sperando che il programma condotto da Ilary e Alfonso funga anche da nuovo trampolino di lancio. Ognuno di loro ha elencato i proprio pregi e difetti, rivelando anche quali sono le faccende di casa che adorano fare e quelle che proprio detestano. Da questa breve intervista, sembrerebbe attenderci una grande terza edizione.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti: ecco perché entrano in Casa

Il campione Fabio Basile decide di entrare in Casa per provare a vivere una nuova esperienza e capire quali sono i suoi limiti (se ne ha) durante una convivenza forzata. Anche l’esuberante Eleonora Giorgi decide di voler provare a capire cosa vuol dire condividere quattro mura con persone a lei sconosciute. A detta di Alfonso Signorini, l’attrice è una delle donne su cui punterebbe tutto poiché è davvero ingestibile. Il Velino di Striscia La Notizia Elia Fongaro spera di riuscire a farsi conoscere un po’ di più dal pubblico italiano. L’influencer Giulia Salemi ha bisogno di capire se è in grado di stare per molto tempo senza social, telefono e mamma. Maurizio Battista ci farà divertire un sacco, anche se pensa di entrare al GF Vip per poter riuscire a dormire otto ore consecutive.

GF Vip: parlano anche Francesco Monte, Le Donatella, Lisa Fusco e gli altri

Martina Hamdy vuole farsi conoscere, così come Ivan Catteneo spera di fare breccia nel cuore delle nuove generazioni. Enrico Silvestrin ha il solo obiettivo di tornare a fare quello che ha sempre fatto. Le Donatella si mettono alla prova, mentre Francesco Monte vuole finalmente provare a farsi conoscere sul serio. Jane Alexander è molto più diretta e ammette di farlo anche per i soldi e la visibilità. Walter Nudo crede che la proposta per lui sia arrivata nel momento giusto. Benedetta Mazza e Stefano Sala vogliono mettersi in gioco. Lisa Fusco ha voglia di rinascere artisticamente e Andrea Mainardi vuole vivere un’esperienza nuova e forte.