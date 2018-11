Grande Fratello Vip chiude prima: anticipata la data della finale

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2018: anticipata la data della finale

Considerati gli ascolti deludenti c’era da aspettarselo: il Grande Fratello Vip chiude prima. La finale del reality show di Ilary Blasi era prevista inizialmente per lunedì 17 dicembre. Ma a causa dello scarso successo è stata anticipata, come svela Davide Maggio, a lunedì 10 dicembre. Un’inversione di rotta rispetto allo scorso anno, quando il programma è stato allungato di una settimana. Ma nonostante le polemiche, i nuovi concorrenti e l’ingresso di Fabrizio Corona, la trasmissione non decolla e gli ascolti sono sempre più disastrosi. Non solo in prima serata: pure la diretta su Mediaset Extra ha registrato un trend negativo, in pochi la seguono quotidianamente come fatto in passato.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2018? C’è un favorito

Chi sarà l’erede di Daniele Bossari? Secondo i sondaggi ad avere la meglio sarà Walter Nudo, che già in passato ha vinto l’Isola dei Famosi. L’italo-canadese, però, rischia di perdere la vittoria dopo le recenti dichiarazioni dell’ex compagna Tatiana, che lo ha accusato di averla lasciata da sola con due figli da crescere. Altri grandi favoriti sono Lory Del Santo e Francesco Monte. Ma hanno buone chance pure Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, che da lunedì 19 novembre si scioglieranno per diventare dei concorrenti unici.

Confermato il Grande Fratello con Barbara d’Urso

Nonostante il flop del Grande Fratello Vip 2018, Mediaset ha confermato la versione Nip con Barbara d’Urso. Andrà in onda su Canale 5 ad aprile e, come ha assicurato Cristiano Malgioglio, sarà “un’edizione pazzesca”.