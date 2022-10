Il concorrente ha commesso un errore clamoroso, rischiando così seriamente di essere cacciato per aver detto la parola razzista per eccellenza. Ecco la clip che lo incastra

Un’altra enorme gatta da pelare per Alfonso Signorini. Come se non fosse bastata la puntata “più cattiva di sempre” del GF Vip trasmessa lunedì scorso su Canale 5, anche stasera il conduttore si troverà per forza di cose (o almeno questa è la speranza!) a dover affrontare la gestione di un caso molto delicato che potrebbe portare ad una seconda squalifica a questa edizione del reality. Ma cos’è successo, stavolta?

Protagonista di una gaffe (se così si può chiamare) davvero clamorosa è Charlie Gnocchi, lo speaker radiofonico fratello del comico Gene, che si è inavvertitamente lasciato scappare quella che oggi in molti chiamano “n-word”, il peggiore fra gli insulti razzisti possibili. Quella parola è tabù (giustamente) tanto quanto una qualunque bestemmia: pronunciarla, per di più in modo chiaro e tondo come ha fatto Gnocchi, può portare tranquillamente all’immediata squalifica.

Charlie Gnocchi ha pronunciato la parola chiacchierando, pacifico, con Antonino Spinalbese. Seduto al tavolo con l’ex di Belen, lo speaker stava parlando di una persona con dei capelli tipici degli afrodiscendenti. Ad un certo punto del racconto, Charlie se n’è uscito con “Ha sempre avuto il capello così riccio, ma quel riccio da n…..”. Può essere che Charlie Gnocchi si sia reso conto da subito dell’errore in cui è incappato, visto che sembra aver cercato di cavarsela trovando un altro “sinonimo”. Ma ormai il danno era stato fatto: non ci sono dubbi rispetto a quello che gli è uscito di bocca. Qui sotto potete recuperare la clip del momento incriminato.

Neanche servito chiedere la squalifica, ha fatto tutto da solo e ci ha aiutato????????#gfvip pic.twitter.com/Op1zWHdigQ — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? (@itisnicoleeee) October 6, 2022

Cosa succederà a questo punto? Non è dato saperlo. Per il momento il nome di Gnocchi non è ancora entrato in tendenza su Twitter. Ma è questione di ore prima che il popolo del web recuperi il siparietto! Ad ogni modo, è difficile che la produzione non si sia accorta di nulla, visto che sulla situazione non ci possono essere dubbi di sorta.

Secondo alcuni, tra l’altro, Charlie Gnocchi aveva anche bestemmiato pochi giorni fa, una teoria poi smentita e comunque passata inosservata. La prossima puntata del GF Vip è imminente e andrà in onda stasera: staremo a vedere come reagirà Signorini al fattaccio. C’è da dire, va detto, che in molti si aspettavano di veder uscire Charlie Gnocchi già dopo il trattamento riservato a Marco Bellavia. La sua ora X potrebbe essere arrivata.