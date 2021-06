Grande Fratello Vip cast: i 6 concorrenti che non ci saranno

By

Svelati i primi nomi dei vip che con certezza non parteciperanno alla nuova edizione del reality show di Canale 5

Sono tanti i personaggi noti e meno noti dello showbiz (anche se non tutti lo ammettono) interessati a far parte della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Mai come quest’anno Alfonso Signorini si ritrova a provinare dozzine di vip, che vogliono varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

E davvero tante sono le indiscrezioni che si leggono in rete circa i nomi dei vip provinati. Ma dopo tante indiscrezioni ci sarebbero già le prime smentite come ad esempio il nuotatore Alex Di Giorgio. Già candidato ad entrare alla quinta edizione del reality targato Mediaset.

Il nuotatore ha fatto un video in cui ha chiarito come stanno le cose e fare un po’ di chiarezza.

“Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi professionali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello“.

Alex ha quindi ringraziato gli autori ed Alfonso Signorini per averlo scelto, quindi ha lasciata aperta la porta per una futura occasione. Chissà. Il nome di Di Giorgio è stato smentito da Davide Maggio. Tra i vip che con certezza non parteciperanno al Grande Fratello Vip ci sono anche Pamela Prati e Mariano Catanzaro.

Sembra sia ‘falso’ anche un possibile ingresso di Paola Caruso. Il giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe anche smentito tramite la pagina Thelifeof_insta la presenza di altri due personaggi: Jeda e Arianna Cirrincione. Questi ultimi sarebbero già in lizza per L’Isola dei Famosi.

Cosa invece diversa per Giovanni Ciacci. Il popolare stylist ed opinionista televisivo dal pizzetto blu, avrebbe fatto il provino direttamente con Alfonso Signorini. Dopo aver annunciato di lasciare la scena televisiva, Ciacci sembra però sempre più vicino alla firma del contratto per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Tra le novità della prossima edizione del reality show di Canale 5 (la cui quinta edizione ha fotto un boom di ascolti, anche grazie alla presenza di Tommaso Zorzi) c’è quella di un avvicendamento degli opinionisti. Tra le new entry Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.