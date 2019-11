Grande Fratello Vip, Hoara Borselli nel cast: il gossip

Hoara Borselli nel cast del Grande Fratello Vip 2020

Continuano a ritmo spedito le selezioni per il Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 il 7 gennaio 2020. Il nuovo conduttore del reality show – il giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini – ha ammesso che il cast non è stato ancora chiuso e che si sta lavorando per mettere in piedi uno show con veri personaggi famosi. Tra questi, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, potrebbe esserci pure Hoara Borselli. L’attrice, ballerina e conduttrice è lontana dalle scene da tempo e la Casa più spiata d’Italia potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare la propria carriera. Hoara è stata di recente ospite a Vieni da me di Caterina Balivo e non ha nascosto la voglia di rimettersi in gioco nel mondo dello spettacolo, dove ha esordito da giovanissima. La Borselli riuscirà a convincere autori e produttori del GF Vip?

Le parole di Alfonso Signorini sul Grande Fratello Vip

“Sarà un Grande Fratello Vip davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: “Ma chi è questo?!”, ha dichiarato Alfonso Signorini a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Al momento non è stato ufficializzato nessun concorrente ma si parla di: Hoara Borselli, Paola Di Benedetto, Cicciolina, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Megan Montaner, Lorenzo Riccardi, Antonella Elia, Mariano Catanzaro.

Confermati i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip

Oltre al nuovo conduttore Alfonso Signorini sono stati confermati da Mediaset i nuovi opinionisti del Grande Fratello Vip: Wanda Nara e Pupo.