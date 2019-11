Signorini: “Sarà un GF davvero Vip”, anticipazioni sul cast da Chiambretti

Alfonso Signorini da Piero Chiambretti, curiosità e anticipazioni sul Grande Fratello Vip

La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta a sorpresa e per la prima volta da Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi, infatti, dopo diverse edizioni come opinionista del reality di Canale 5 ha fatto il salto di qualità come padrone del programma. E come tale ha scelto due personaggi davvero forti che lo accompagneranno in questa lunga avventura che inizierà a gennaio 2020. Stiamo parlando di Pupo e di Wanda Nara. Un cast tutto nuovo che promette davvero bene, sui concorrenti però si sa ancora davvero poco. Se negli scorsi mesi si sono susseguiti diversi gossip circa i probabili nuovi gieffini vip, ora il neo conduttore del programma ha promesso una grande novità e lo ha fatto da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne.

Grande Fratello Vip: un cast davvero famoso, la promessa di Signorini

“Sarà un Grande Fratello Vip, davvero Vip. Stiamo lavorando e studiando il cast ancora oggi. Le persone non si chiederanno: “Ma chi è questo?!“, ha spiegato Signorini alle telecamere sul programma di Rete 4. E non solo, il conduttore ha anche specificato che ulteriori anticipazioni, soprattutto del cast, saranno date nelle prossime puntate de La Repubblica delle Donne. Dunque, chi ama gli show di questo tipo e attende solo l’inizio del GF dedicato ai più famosi, non può perdersi nessun appuntamento con La Repubblica delle Donne, che ha anche “ospitato” il primo promo.

Cast GF Vip: i papabili concorrenti

Secondo il gossip nostrano, sono tanti i nomi dei nostri vip, che potrebbero entrare a pieno titolo nel cast del reality show di Canale 5. Tra questi, troviamo: Clizia Incorvaia, Megan Montaner, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Loredana Lecciso, Adriana Volpe, Antonella Elisa, Cicciolina, Mariano Catanzaro e ancora tanti altri.