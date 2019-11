Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip: la reazione di Sarcina

Clizia Incorvaia parteciperà al Grande Fratello Vip: l’ex marito Francesco Sarcina non l’ha presa bene

Manca solo l’ufficialità ma sembra ormai certo: Clizia Incorvaia sarà nel cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, partirà su Canale 5 martedì 7 gennaio e avrà come opinionisti Pupo e Wanda Nara. Tra i nuovi concorrenti pure la web influencer, al centro di uno dei gossip più interessanti e chiacchierati della scorsa estate. Ma, come rivela il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 14 novembre, Francesco Sarcina non avrebbe preso bene il nuovo impegno televisivo dell’ex moglie, dalla quale ha avuto la figlia Nina.

Sarcina non è favorevole all’ingresso di Clizia nella Casa più spiata d’Italia

“Si sussurra che l’ex marito di Clizia Incorvaia, Francesco Sarcina, non abbia preso molto bene questa notizia e che sia assai nervoso. Come mai? Cosa davvero teme il trasgressivo leader de Le Vibrazioni?”, si legge sul noto settimanale. Al momento nessuno dei due ha commentato la notizia mentre continua il silenzio di Riccardo Scamarcio che fino ad oggi non ha mai voluto replicare a questa intricata faccenda.

Chi sono gli altri concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip

Oltre a Clizia Incorvaia dovrebbero entrare al Grande Fratello Vip: Loredana Lecciso, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi.