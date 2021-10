Grande Fratello Vip, brutto scivolone di Soleil e Gianmaria: “Squalificateli”

Brutto scivolone, protagonisti Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: il contesto è naturalmente stato quello del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia i due ex sono stati, tanto per cambiare, al centro delle polemiche durante il prime time in onda lunedì 18 ottobre 2021. Il campano ha ribadito di essere parecchio attratto da Sophie Codegoni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha spernacchiato, per l’ennesima volta, con tanto di gesti ‘plastici’, come quello di sgranocchiare delle patatine nel corso della discussione. Dalla serie: godiamoci lo spettacolo.

Terminata la puntata, a notte fonda, l’italo-americana e Antinolfi hanno avuto un lungo e fitto chiarimento. Ed è qui che sono scappate delle paroline captate da alcuni telespettatori, i quali hanno provveduto a rilanciarle in rete e a chiedere la squalifica per entrambi gli inquilini della dimora di Cinecittà.

Qualche gola profonda e diversi spettatori sono certi che Gianmaria, Sophie e Soleil abbiano architettato dei teatrini ancor prima di iniziare la loro avventura al GF Vip. Antinolfi e Sorge, parlando di tale indiscrezione, sono scivolati su un paio di bucce di banane che avrebbero assolutamente dovuto evitare.

A un certo punto, nel pieno del dialogo, Soleil ha detto: “Ma saremmo deficienti!”, intendendo che lei e il napoletano sarebbero stati dei fessacchiotti, se avessero organizzato delle liti a tavolino. La reazione di Gianmaria è stata decisamente sopra le righe: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”. Sorge, al posto di dissociarsi dalle parole pronunciate da Antinolfi, si è fatta una risata. E voilà: polemica e richiesta di squalifica da parte di alcuni utenti.

Resta da capire se il GF Vip prenderà provvedimenti: quasi certamente non ci sarà alcuna squalifica. Rispetto agli anni scorsi, su tali casi, Signorini&Co sono molto meno bacchettoni. Non è escluso che però venerdì sera, ossia nel corso del prossimo appuntamento in prima serata, arrivi una sgridata.

Soleil e Gianmaria, il chiarimento su Sophie

Al di là della polemica per lo scivolone, Soleil e Gianmaria hanno discusso del loro rapporto. “Sophie soffre il fatto di me – ha sostenuto Sorge -, e di Greta perché fino all’altro ieri volevi sposare Greta. Non fare il sottone, assicurati che tutto sia reale. Sophie già ha ingigantito tutto. Tu provi ancora attrazione fisica per me, non può svanire da un giorno all’altro. Tu sei attraente è un dato di fatto, anche tu lo puoi dire di me. O era tutta una farsa con me? Ma se tutto quello che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente.”

“Non era un’attrazione fisica era mentale, nel momento in cui non c’è più cade anche quella fisica, l’attrazione non c’è più, anche se sono stato follemente innamorato di te”, la risposta a Soleil dell’imprenditore, il quale ha poi chiesto aiuto all’ex: “Mi vuoi bene? Dille queste cose a Sophie, ti chiedo di fare una cosa per me, parla con Sophie e dille queste cose”.