Si complica sempre più il percorso di Enock Barwuah al Grande Fratello Vip. Dopo i presunti baci dati a Selvaggia Roma ecco spuntare un’altra ragazza che accusa il calciatore. La segnalazione è trapelata a Mattino 5 grazie all’opinionista, nonché ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, da sempre molto attivo nel campo del gossip, ha raccontato di aver ascoltato la testimonianza di una ragazza di Bergamo che sarebbe stata illusa da Enock.

Secondo quanto raccontato da Biagio D’Anelli nel salotto di Federica Panicucci questa ragazza – la cui identità è al momento top secret – avrebbe avuto una frequentazione con Enock Barwuah nei mesi precedenti al primo lockdown italiano. Questa ragazza pensava di essere a tutti gli effetti la fidanzata dello sportivo salvo poi scoprire in un secondo momento, agli inizi dell’estate, che Enock era già impegnato con la sua attuale compagna, Giorgia.

Biagio D’Anelli ha inoltre puntualizzato che molto spesso Enock Barwuah nella Casa del Grande Fratello Vip parla di presunti momenti vissuti proprio con questa persona pur non facendo mai il suo nome. Momenti come la giornata in spa trascorsa tra coccole e romanticismo. Questa ragazza verrà mai allo scoperto? Ci sarà magari un confronto nel bunker di Cinecittà? E come reagirà Giorgia, la fidanzata di Enock, davanti a queste nuove accuse?

Di recente Giorgia si è dimostrata sicura di sé e del suo rapporto con Barwuah. Non ha avuto dubbi davanti alle insinuazioni di Selvaggia Roma e via Instagram ha invitato l’ex protagonista di Temptation Island a “giocare un po’ più in là”, parafrasando la celebre battuta di Giulia De Lellis. Farà lo stesso dopo le rivelazioni di Biagio D’Anelli? Di sicuro di tutto questo non sarà felice Mario Balotelli, che è molto legato al fratello minore.

Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip, Mario Balotelli ha più volte difeso sui social network e in tv Enock Barwuah. Durante la diciannovesima puntata del programma, quella in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre, il calciatore si è scagliato duramente contro Selvaggia Roma, ribadendo che Enock è “intoccabile”.