Grande Fratello Vip, Antonino ex di Belen: “Mi vogliono”. La sua decisione

Tutto vero: Alfonso Signorini vuole Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, al Grande Fratello Vip 7. Il gossip si era diffuso in rete nei giorni scorsi e ora a confermarlo ci ha pensato il diretto interessato in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Trends&Celebrities in onda ogni giorno su RTL 102.5.

L’ex hair stylist, oggi fotografo, imprenditore e papà della piccola Luna Marì, ha ammesso di aver ricevuto una proposta da parte della produzione del GF Vip. Signorini e il suo team di autori vogliono Spinalbese nella Casa più spiata d’Italia il prossimo settembre.

Senza filtri Antonino Spinalbese ha dichiarato:

“Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”

Al momento dunque l’ex fiamma di Belen Rodriguez non ha ancora preso una decisione in merito: varcherà la Porta Rossa di Cinecittà o declinerà l’invito di Alfonso Signorini? Il 27enne ha spiegato di essere molto impegnato in questo periodo:

“Sono divenuto un imprenditore senza accorgermene, ho prodotto anche una linea di costumi da uomo che uscirà nei prossimi giorni. Sto ultimando gli shooting fotografici nelle Cinque Terre. Ho la fortuna di avere delle persone che mi seguono sul lato amministrativo, altrimenti io farei dei danni”

Di sicuro la presenza di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip sarebbe un vero e proprio colpaccio. Sono in tanti a voler conoscere meglio il ragazzo, diventato di colpo famoso grazie alla frequentazione con Belen Rodriguez durata a malapena un anno. Giusto il tempo di avere una figlia insieme – la piccola Luna Marì – costretta a pochi mesi di vita a vedere i suoi genitori separati.

Nonostante la rottura tra Belen e Antonino la bambina sta crescendo serena e oggi può contare pure su uno zio speciale: Stefano De Martino. È stato quest’ultimo a definirsi così dopo il riavvicinamento alla Rodriguez, avvenuto lo scorso dicembre.

I motivi della rottura tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez non sono mai stati resi noti: pare che sia finita per incompatibilità caratteriale. Sicuramente ha pesato anche la differenza d’età: l’aspirante gieffino è dieci anni più giovane della soubrette argentina.

Il Grande Fratello Vip potrebbe essere l’occasione giusta per Antonino per farsi conoscere meglio al grande pubblico e, perché no, scrollarsi di dosso la nomea del signor Belen. Tra l’altro Spinalbese ha voltato pagina nell’ultimo periodo: pare che da circa un mese abbia iniziato a frequentare la modella, ex concorrente di Pechino Express, Helena Prestes.