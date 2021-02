By

Nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini: la finale è prevista per il prossimo lunedì 1 marzo 2021

Stasera, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’eliminazione di venerdì scorso e la burrascosa reazione, Maria Teresa Ruta avrà un confronto con gli ex coinquilini. La presentatrice ha lasciato il bunker di Cinecittà in malo modo, senza salutare nessuno.

Nell’ultimo periodo Maria Teresa Ruta è stata isolata dagli amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e ha avuto difficoltà ad allacciare rapporti con gli altri concorrenti del GF Vip. Dopo aver superato oltre venti nomination la madre di Guenda Goria ha perso al televoto contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga, gli ultimi concorrenti di questa quinta edizione ad entrare in gioco.

E a proposito di Zenga, nel corso della serata si parlerà ampiamente del feeling sbocciato tra il figlio di Walter e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. I due si stimano da tempo ma solo negli ultimi giorni sono andati oltre con baci, coccole e carezze. Una situazione imbarazzante per Adua, fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Stasera al Grande Fratello Vip si parlerà di Zenga e Rosalinda

Giuliano, che è già entrato nella Casa più spiata d’Italia per due confronti, ha chiuso il suo profilo Instagram e pare sia pronto a tornare al Grande Fratello Vip per l’ennesimo chiarimento con l’attrice siciliana. Nel corso della serata Adua scoprirà pure se è amata dagli italiani. La Del Vesco è al televoto con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta per un posto da finalista. Chi sarà il terzo finalista di questa edizione?

Nelle scorse settimane sono stati decretati i primi due finalisti ovvero Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La finale è prevista il prossimo lunedì 1 marzo. Contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi alcuni concorrenti, come Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, hanno preferito non abbandonare più la trasmissione.

Come sempre Alfonso Signorini potrà contare sull’aiuto dei suoi opinionisti Antonella Elia e Pupo. Senza dimenticare gli ex concorrenti del programma, tra cui spicca la sensuale Elisabetta Gregoraci.