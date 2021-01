Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: eliminato, dubbi e confronti

By

Le anticipazioni della puntata in onda il 4 gennaio 2021 annunciano nuovi colpi di scena per i concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia; ecco il pronostico sul televoto di questa sera

Il Grande Fratello Vip torna questa stasera, lunedì 4 gennaio 2021, con la trentunesima puntata di questa fortunata quinta edizione. Le anticipazioni rivelano che Alfonso Signorini dallo studio tratterà l’argomento riguardante il rapporto che si è creato nella Casa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ormai da qualche giorno si sono avvicinati in modo davvero importante. Non si parla d’altro in questi giorni che della storia d’amore che potrebbe nascere nella Casa di Cinecittà e, ovviamente, il conduttore cercherà delle risposte dai due diretti interessati. Il loro rapporto sta diventando sempre più intimo, ma c’è chi ha dei dubbi. Sia dentro che fuori il reality, sono diverse le persone che nutrono dei sospetti sull’autenticità di questa love story. Pertanto, Pierpaolo e Giulia verranno messi di fronte a questo problema.

Al centro della puntata, il pubblico di Canale 5 ritroverà ancora Dayane Mello. La modella brasiliana, attualmente protagonista di polemiche riguardanti il televoto, riesce sempre a creare delle dinamiche. In questa settimana è finita nuovamente al centro di varie discussioni. In particolare, si è ritrovata a discutere animatamente con Stefania Orlando. I toni tra le due concorrenti si sono accesi e, ovviamente, non se le sono mandate a dire.

Si affronterà questa sera anche l’argomento che riguarda l’amicizia di Dayane e Rosalinda. Tra loro il rapporto sembrava essersi rotto definitivamente. A riportare il sereno sarebbe stata una lettera che la Mello ha deciso di scrivere per Adua, la quale è tornata sui suoi passi.

Il risultato del televoto sarà decisivo stasera. Infatti, il concorrente meno votato dal pubblico in questi sette giorni dovrà abbandonare definitivamente il reality show. In nomination sono finiti, lo scorso 29 dicembre, Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. Chi sarà l’eliminato che dovrà lasciare la Casa più spiata d’Italia?

Il chirurgo plastico ha superato ormai diverse nomination, salvandosi sempre. Dunque, anche questa volta potrebbe avere la meglio. La Salemi è un volto abbastanza amato dal pubblico e Zenga si sta facendo apprezzare. Dai sondaggi si percepisce che a rischio sono Urtis e Mario. Quest’ultimo potrebbe non essere ancora riuscito a entrare nel cuore dei telespettatori.