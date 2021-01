GF Vip #televototruccato: account da 16milioni di fan, l’appello (per chi tifa)

Il pubblico del Grande Fratello Vip 5, maratona televisiva interminabile che forse sarà ulteriormente allungata con finale al 26 febbraio 2020, è sempre più insofferente su alcune vicende che interessano lo show. Nelle scorse ore, su Twitter, sono piovuti nuovamente migliaia di tweet che hanno fatto rimbalzare in tendenza l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP. Il motivo dei mugugni è sempre il solito: i dubbiosi voti provenienti dall’estero, in particolare dal Brasile, dove pare che alcuni siti starebbero chiedendo di salvare Dayane Mello. Una simile vicenda aveva interessato anche Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, che qualche settimana fa aveva visto arrivare a suo favore e in modo alquanto sorprendente una mare di voti dalla Spagna.

A innescare le polemiche in queste ore è stato è stato l’invito al voto a supporto di Dayane da parte di un account brasiliano da quasi 17 milioni di utenti, per la precisione 16,8 milioni di followers. Un fatto che non è proprio da sottovalutare in quanto una simile ‘potenza di fuoco’ social potrebbe spostare di molto gli equilibri relativi al percorso degli inquilini nella Casa. Infatti, visto che non si tratta di uno scherzetto da poco, sulla questione televoto e modalità di partecipazione ad esso nei giorni scorsi è intervenuta anche l’AGCOM.

L’ente, attraverso una nota, ha reso noto che “in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito dell’edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip, ha avviato un’istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art, 5, comma 1-bis”.

Grande Fratello Vip Capodanno: il ricordo dei defunti del 2020, scelta non azzeccata

Durante la notte di San Silvestro, Signorini e gli autori del GF Vip hanno deciso di mandare in onda una clip commemorativa dei personaggi noti scomparsi nel 2020, alcuni dei quali venuti a mancare durante la permanenza degli inquilini nel gioco. Così per alcuni lo choc è stato un pugno nello stomaco. Particolarmente provata Maria Teresa Ruta, che quando ha saputo della morte di Paolo Rossi ha avuto una crisi molto forte, avendo conosciuto il campione. La polemica sul programma e sulla scelta di mandare in onda un simile filmato in un momento che doveva essere di svago e spensieratezza ha provocato una cascata di critiche. Tanti coloro che hanno trovato poco azzeccata l’idea. E in effetti poteva essere pensata in modo differente. Sbagliando si impara, o almeno si spera!