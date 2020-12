Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: arrivano Urso e Arisa, due ritorni

Cosa accadrà stasera al GF Vip 5? Nel corso della ventottesima puntata, in onda questo lunedì 21 dicembre, i Vipponi vivranno momenti davvero speciali. Questo nuovo appuntamento sarà molto particolare, visto che il pubblico di Canale 5 vedrà come ospiti due cantanti molto amati! Stiamo parlando di Alberto Urso, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, e Arisa. Dunque il pubblico di Canale 5, questa volta, assisterà a una puntata abbastanza animata. Proprio perché si tratta della serata che precede il giorno di Natale, Alfonso Signorini cercherà di donare ai gieffini un’atmosfera natalizia importante. A richiedere la presenza di Arisa, attuale coach di canto ad Amici, era stato Cristiano Malgiolio, che verrà reso protagonista questa sera. Infatti, come già aveva promesso il conduttore, cercheranno di portare il cantante il più possibile al centro dell’attenzione, per non farlo sentire solo nel periodo natalizio.

Prima di essere eliminato, aveva esplicitamente dichiarato in confessionale che avrebbe mangiato il panettone solo se a portarglielo sarebbe stata Arisa. Ed ecco che la trasmissione pare aver accolto positivamente la richiesta di Malgioglio. Inoltre, dovrebbe rientrare nella Casa Matilde Brandi come ospite a sorpresa. Sono previste altre sorprese per i concorrenti che stanno portando avanti il loro percorso nella Casa di Cinecittà. In occasione dell’arrivo del Natale, i gieffini riceveranno gli auguri dai loro cari. In particolare, a scaldare il cuore dei vipponi saranno i videomessaggi dei parenti. Alfonso aveva promesso a ognuno di loro che, trascorrendo le festività nel reality, avrebbero potuto comunque sentire la vicinanza delle persone che amano.

Non ci sarà un eliminato nel corso di questo appuntamento. Infatti, il televoto non è a eliminazione. Il Vip meno votato dal pubblico andrà direttamente in nomination. Nessuno tra Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta, Dayane Mello, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi lascerà la Casa. Ma chi sarà, dunque, il preferito dai telespettatori? Sicuramente l’influencer è riuscito a conquistare una bella fetta di pubblico. Ultimamente, però, Dayane è riuscita a raggiungere il primo posto al televoto. Dunque, se la starebbero giocando loro due.

I telespettatori non sono per nulla felici di questa situazione: proprio in questi giorni l’Agcom ha fatto sapere di aver avviato le indagini sulla procedura dei televoti.