Sono arrivate le anticipazioni dei Grande Fratello Vip 5 per stasera. Sarà di sicuro una puntata movimentata e in cui verranno al pettine molti nodi. I concorrenti hanno avuto degli scontri in questi giorni, ma nulla che faccia urlare a una puntata imperdibile. Nella Casa tutto può succedere, questo è poco ma sicuro. Anche degli equilibri ritrovati potrebbero saltare da un momento all’altro. I concorrenti anche dopo essersi chiariti potrebbero vedere e sentire cose nelle clip che non avevano scoperto prima e queste potrebbero riaccendere le discussioni. Dunque imperdibile no, ma è comunque una puntata da seguire attentamente. Anche perché stasera ci sarà l’ingresso dei nuovi concorrenti.

Stefano Bettarini e Giulia Salemi torneranno nella Casa del Gf Vip e dopo una lunga attesa potranno cominciare la loro seconda avventura nella Casa più spiata d’Italia. Il primo ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, mentre la Salemi era nel cast della terza edizione. Riprenderanno l’avventura da dove l’avevano interrotta, ma come verranno accolti dagli altri concorrenti? Entrambi hanno dei contenziosi aperti con alcuni inquilini della Casa…

Assisteremo anche a un momento Contessa contro tutti: Patrizia De Blanck ha avuto diversi scontri nella Casa in questi giorni. Ha litigato con Stefania Orlando, poi si è scagliata contro Rosalinda Cannavò e si è molto alterata con Paolo Brosio. Almeno delle prime due discussioni si parlerà nella puntata di stasera del Gf Vip 5, come hanno annunciato le anticipazioni ufficiali. Anche Tommaso e Francesco protagonisti: i due si sono ritrovati e la loro amicizia è di nuovo forte come prima.

Infine, ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti. Il televoto è stato annullato ieri, a sorpresa, ma non ci sarebbe stata comunque nessuna eliminazione. Scopriremo solo stasera il motivo e il destinatario della punizione. I sospetti del Web si sono concentrati su Brioso, Patrizia e soprattutto su Andrea Zelletta. Le anticipazioni del Gf Vip hanno parlato di una punizione, quindi si potrebbe escludere l’idea di una squalifica. Ma mai dire mai. Appuntamento a stasera per scoprire cosa ha deciso il Grande Fratello Vip!