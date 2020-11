Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: eliminato, Malgioglio e sorprese

Grande attesa per la puntata del GF Vip 5 di stasera lunedì 30 novembre: le anticipazioni non possono che cominciare con l’attesissimo ritorno di un ex concorrente. Finalmente è giunto il momento di rivedere nella Casa Cristiano Malgioglio! Dopo aver lasciato un ricordo indelebile e aver divertito il pubblico del reality show nella seconda edizione, Malgioglio è pronto a regalare nuovi momenti indimenticabili ai suoi fan. Tutti confidano nel fatto che per lui tornare al Grande Fratello Vip non rappresenterà assolutamente un pericolo di rovinare l’esperienza già fatta. E che è entrata, di diritto, nella storia del reality.

Se il pubblico è preparato e pronto a rivedere Malgioglio al Grande Fratello Vip, come reagiranno gli altri concorrenti? In tanti lo hanno chiesto a gran voce e chissà che non serva per aiutarli ad affrontare altri due mesi e mezzo di programma. Ma stasera ci sarà anche tempo e spazio per le sorprese. Nelle anticipazioni del GF Vip 5 per stasera si parla in particolare di una sorpresa per Maria Teresa Ruta. Lei forse non se lo aspetta, ma ci sarà suo figlio Gian Amedeo. La Ruta ha spesso detto che suo figlio non andrebbe mai in televisione, per cui non immaginerebbe mai di poter parlare con lui al GF Vip. E invece accadrà.

Lo rivedrà, ma non è chiaro se in videochiamata oppure di persona, attraverso la Glass Room, in giardino oppure in passerella. Lo scopriremo stasera, intanto Signorini, che ha fatto una bellissima sorpresa ai suoi Vipponi nella Casa, parlerà anche delle varie reazioni alla notizia del prolungamento. Alcuni sono entrati in crisi, altri sembrano avere già le idee chiare. Naturalmente ci sarà tempo e modo di parlare anche degli scontri nella Casa, anzi più che scontri sono state delle incomprensioni. Ma che hanno rischiato di mettere a rischio dei rapporti. Chi sarà l’eliminato di stasera al GF Vip 5?

Sono ben sette in nomination: Francesco, Andrea, Dayane, Rosalinda, Elisabetta, Enock e Selvaggia. Il meno votato nei sondaggi sul Web risulta essere Enock, che forse gradirebbe l’eliminazione dato che ha passato dei giorni molto duri. Anche Zelletta non è del tutto al sicuro dall’eliminazione, come Selvaggia. E ovviamente mai escludere colpi di scena: dopo l’uscita di Guenda, il pubblico è pronto a tutto!