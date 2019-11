GF Vip: Signorini, Wanda e Pupo. Clip: la Nara finisce nel bagno maschile

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo scaldano i motori. La clip esilarante in cui l’argentina finisce nel bagno degli uomini

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Da pochi giorni è stato ufficializzato quello che si mormorava da tempo: alla guida del reality quest’anno ci sarà Alfonso Signorini, subentrato a Ilary Blasi, mentre le ‘opinioni’ saranno affidate al tandem formato da Pupo e da Wanda Nara. Si prospettano scintille. Nel frattempo il trio inizia a prendere confidenza e sui social fa circolare un’esilarante clip. Enzo Ghinazzi si mette a fare il barista per il direttore di Chi, mentre l’esplosiva argentina viene pescata nel bagno degli uomini. Si ride e si scherza, ma inizia a intravedersi un piccolo assaggio di quel che sarà la prossima edizione del reality più spiato d’Italia.

Wanda Nara è la più attesa nel ruolo di opinionista: riuscirà ad ‘amalgamarsi’ nel meccanismo dello show?

“Questi due sono più fuori di me… Adoroooooo”, scrive Alfonso Signorini sui suoi profili social, a corredo delle clip in cui si presenta spassosamente assieme a Pupo, nella veste inedita di barista (“Mi devo preparare a fare di tutto”), e a Wanda Nara, ‘recuperata nel bagno degli uomini (“Ma che ci fai qui?”, esclama simpaticamente Signorini). A proposito dell’argentina c’è molta attesa. Dopo il ‘rodaggio’ in qualità di co-conduttrice al programma sportivo Tiki Taka, ora arriva l’esperienza al Grande Fratello Vip. Personalità e carisma non le mancano, resta da vedere in che modo riuscirà ad ‘amalgamarsi’ nello show.

La data di partenza del GF Vip4 e il possibile cast

Il Grande Fratello Vip 4 decollerà martedì 7 gennaio 2020, subito dopo l’Epifania. Conduttore e opinionisti confermati, ora si attendono notizie certe relative al cast. Al momento non ci sono nomi sicuri, ma i rumors narrano di trattative aperte per i seguenti personaggi: Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Sara Tommasi.