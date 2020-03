Grande Fratello Vip: domani sera primo finalista e doppia eliminazione

By

Grande Fratello Vip: cosa succede mercoledì 18 marzo 2020

Il Grande Fratello Vip 2020 si avvia verso la sua conclusione. A causa dell’emergenza Coronavirus, il reality show chiuderà prima. Non durerà fino alla fine di aprile, come previsto inizialmente, ma terminerà il prossimo mercoledì 8 aprile. Nel corso della diciassettesima puntata – in onda su Canale 5 mercoledì 18 marzo – verrà decretato il primo finalista e ci sarà una doppia eliminazione. Prima scopriremo chi verrà fatto fuori tra i nominati della settimana – ovvero Antonella Elia, Adriana Volpe, Fabio Testi – poi si passerà ad una seconda eliminazione. Si tornerà inoltre ad affrontare l’emergenza Covid-19: nelle ultime ore tutti i concorrenti hanno avuto la possibilità di sentire le proprie famiglie.

Valeria Marini e Antonella Elia ancora protagoniste del GF Vip

Nel corso della puntata – che sarà condotta da Alfonso Signorini da Milano con la collaborazione dell’opinionista Pupo – si tornerà a parlare di Valeria Marini e Antonella Elia, le principali antagoniste della Casa più spiata d’Italia. La settimana appena trascorsa non ha infatti risparmiato nuovi scontri tra le due.

Sossio Aruta protagonista della quarta edizione del GF Vip

Grande protagonista pure una delle ultime news entry: l’ex calciatore Sossio Aruta. Il compagno di Ursula Bennardo si è posto al centro della scena con liti e discussioni, ultima delle quali quella con l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese.

Il Grande Fratello Vip resta in programma il mercoledì

Salvo nuove comunicazioni, le ultime puntate del Grande Fratello Vip andranno in onda su Canale 5 sempre il mercoledì sera.