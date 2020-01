Grande Fratello Vip anticipazioni domani sera: torna Valeria Marini

Grande Fratello Vip in onda lunedì 20 gennaio 2020: confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic

Gradito ritorno al Grande Fratello Vip. Nella quinta puntata in onda su Canale 5 lunedì 20 gennaio torna nella Casa più spiata d’Italia Valeria Marini. L’indimenticabile concorrente della prima edizione è stata invitata da Alfonso Signorini per un confronto con Rita Rusic, nel cast della quarta edizione del programma. Com’è noto agli appassionati di gossip, Valeria e Rita non hanno un buon rapporto dopo che entrambe hanno amato lo stesso uomo, il produttore e imprenditore Vittorio Cecchi Gori (che lo scorso venerdì ha fatto una sorpresa all’ex moglie). L’ingresso della Marini porterà ad un incontro-scontro come quello che hanno avuto Serena Grandi e Corinne Clery anni fa?

Valeria Marini riabbraccerà anche l’ex tentatore Ivan Gonzalez

Al Grande Fratello Vip Valeria Marini potrà riabbracciare pure Ivan Gonzalez, il modello spagnolo conosciuto alla prima edizione di Temptation Island Vip. Nonostante la bella sintonia nata tra i due in Sardegna, Ivan e Valeria non sono mai andati oltre il rapporto d’amicizia. E la Marini ha sempre supportato Gonzalez nel suo percorso televisivo in Italia, in particolar modo quello a Uomini e Donne, dove ha scelto Sonia Pattarino.

Al Grande Fratello Vip si parlerà della storia di Clizia Incorvaia

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 si parlerà poi ampiamente della storia di Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Verrà approfondito lo scandalo che ha travolto la fashion blogger, il cantante e Riccardo Scamarcio, migliore amico e testimone di nozze di Sarcina. Infine si scoprirà chi deve abbandonare il gioco tra i tre nominati della settimana: Andrea Denver, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese.