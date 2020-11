Concorrenti in bilico, qualcuno abbandonerà? E soprattutto chi sono i nuovi ingressi? Signorini rivela qualche anticipazione in più e si sbilancia su Oppini, Gregoraci e Zorzi

Alfonso Signorini si è espresso sulla possibilità che alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 possano abbandonare a dicembre e sui nuovi concorrenti in arrivo. Nella puntata di ieri nella Casa è arrivata la notizia che ha travolto tutti come una tempesta: il GF Vip 5 finirà a febbraio 2021. Ormai tutti erano rassegnati al fatto che non sarebbero usciti i primi di dicembre, perché ne parlavano da tempo e lo avevano ormai intuito. Pensavano però che sarebbe stato prolungato di due settimane, e già questo li mandava in crisi. Scoprire che il programma finirà a febbraio e che dovranno restare, qualora lo decidessero, per altri due mesi e mezzo ha scosso tutti.

Le reazioni sono state diverse. Tutti hanno vissuto un attimo di panico e smarrimento, poi qualcuno ha reagito dicendo subito di voler andare via. C’è stato chi non ha creduto a questo prolungamento e chi non ha avuto dubbi sull’accettare di proseguire. La maggior parte di loro pare abbia deciso di prendere del tempo per pensarci. Maria Teresa, Rosalinda, Tommaso e Andrea sembrano i più decisi a restare. Dayane, Stefania e Pierpaolo anche propendono per il sì, ma prima vogliono rassicurazioni dall’esterno. Enock, Francesco e Elisabetta invece sono i più vicini alla porta rossa.

La Gregoraci è la più sicura a voler andare via. Signorini però oggi, a Casa Chi, ha detto che nonostante la forte mancanza del figlio Nathan Elisabetta potrebbe cambiare idea e restare. La vede combattuta, ma in realtà lei ha comunicato già ai coinquilini la sua scelta. Certo è che tutto è possibile, potrebbe cambiare idea. Signorini inoltre è contento che Tommaso si è mostrato subito pronto ad accettare il prolungamento, perché lo ritiene fondamentale nella Casa. Su Oppini, invece, ha detto:

“Lo vedo in crisi, a me pare che soffra un po’ la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare”.

In realtà anche per Zorzi sembra essere una missione complicata. Molto dipenderà dalle chiacchierate che Francesco farà con le sue persone care che lo aspettano fuori. Per gente che forse andrà, ci sarà di sicuro gente che arriverà: sono già pronti dieci nuovi concorrenti, infatti. Se ne parla da tempo, ma oggi Alfonso ha fornito qualche dettaglio in più. Saranno cinque uomini e cinque donne e arriveranno da ogni parte dello spettacolo: sport, televisione, social e ci sarà qualcuno da Temptation Island. Lunedì prossimo invece dovrebbe entrare Malgioglio.