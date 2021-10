By

Alex Belli e Soleil Sorge… potrebbe presto nascere una nuova coppia al Grande Fratello Vip? Secondo Mila Suarez sì! La modella marocchina, vista al Grande Fratello di Barbara d’Urso, ha scritto una lunga lettera all’attore pubblicata sul settimanale Di Più. A detta di Mila, che in passato ha avuto un flirt con Fabrizio Corona, c’è del tenero tra Alex e Soleil. E il matrimonio di lui con Delia Duran, celebrato solo la scorsa estate, non riuscirà – stando alle insinuazioni della Suarez – a fermare le intenzioni di Alex…

“Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco”, ha scritto Mila Suarez sulle pagine della rivista edita da Cairo Editore.

L’ex gieffina ha poi parlato dei presunti e continui tradimenti di Alex Belli:

“Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia”

La storia d’amore tra Alex Belli e Mila Suarez

Alex Belli e Mila Suarez sono stati insieme dal 2016 al 2018. I due si sono conosciuti grazie al lavoro: la modella ha posato per un servizio fotografico di Alex che, oltre a lavorare come attore, è pure uno stimato fotografo. Tra Belli e Mila è sbocciata una passione travolgente: dopo un iniziale corteggiamento la coppia è andata a convivere.

A detta di Mila Suarez la relazione è finita a causa dei continui tradimenti di Alex Belli, che usciva spesso a cena da solo e spariva addirittura per giorni. Per amore Mila si è sottoposta anche a diversi interventi estetici: la Suarez ha rifatto il decolleté e il naso per piacere di più al compagno.

In un secondo momento Mila Suarez ha scoperto che Alex Belli la tradiva con Delia Duran, la sua attuale moglie. Una doccia gelata per la 33enne, che credeva molto in questo rapporto d’amore. Mila ha precisato:

“Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”

Alex Belli e Soleil: cosa pensa Delia Duran

Sul feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip si è già espressa Delia Duran. La moglie dell’attore – che qualche mese fa non ha nascosto di essere molto gelosa del marito – si è detta tranquilla riguardo la situazione. Secondo Delia il suo Alex vede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne solo come un’amica e nulla più.