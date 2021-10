GF Vip, Delia Duran rompe il silenzio su Alex Belli e Soleil: cosa pensa

Se stavate sperando in uno scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge per Alex Belli al GF Vip rimarrete delusi: ora come ora non si corre questo pericolo. In effetti Alex e Soleil trascorrono molto tempo insieme, si sono avvicinati dopo qualche giorno e hanno costruito una vera e propria alleanza. Complice il fatto che dormono nella stessa stanza, passano molto tempo insieme a chiacchierare e a confrontarsi su dinamiche e strategie. Belli non manca mai di sostenere e appoggiare Soleil, ma oltre a tutto questo negli ultimi giorni c’è stato anche parecchio contatto fisico. Sia chiaro: né baci né robe compromettenti.

Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip si divertono molto insieme, si abbracciano, stanno spesso vicini anche in piscina. Oggi per esempio l’attore stava truccando l’altra in un momento di gioco. Tra i fan dei due concorrenti c’è chi inizia a fantasticare sulla possibilità che fra loro nasca qualcosa in più dell’amicizia, ignorando totalmente che Alex Belli sia sposato tra l’altro. E poi c’è chi è certo che ci sia dell’attrazione fisica pronta a esplodere ma che loro tengono a bada perché lui è impegnato. Tante ipotesi e forse qualche speranza di chi li segue, ma per Delia Duran non succede nulla di tutto ciò.

La modella ha risposto alle domande dei fan su Instagram stasera e le prime tre erano tutte su Soleil. Con grande stupore di qualcuno, Delia Duran non è infastidita dal rapporto tra Alex Belli e la Sorge. In una domanda per esempio le hanno chiesto, in modo diretto e schietto, se secondo lei Soleil piace al marito. Delia pensa che piaccia ad Alex solo come amica, nient’altro.

In un’altra domanda, invece, le hanno domandato se qualcosa che ha fatto o detto Alex Belli al GF Vip le ha dato in qualche modo fastidio. Anche stavolta la Duran ha risposto di no: per il momento non c’è niente che le dia fastidio. A chi invece le ha fatto notare che in quei momenti Alex stava truccando Soleil, Delia ha risposto: “Non ci vedo niente di male”. Ha anche condiviso i pareri di chi pensa che fra i due ci sia solo una bella amicizia. Insomma, non ci sarà nessuna scenata di gelosia di Delia Duran al GF Vip. Per il momento, almeno, un domani chi può saperlo.