Grande Fratello Vip, Alex Belli e le tre principesse: la moglie di lui è furiosa

Primi problemi di gelosia alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Delia Duran, moglie di Alex Belli da qualche mese, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram dopo la prima puntata del reality show guidato da Alfonso Signorini. La modella e attrice venezuelana non ha gradito alcune dichiarazioni di altre concorrenti del programma. In particolare quelle delle tre principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè e quelle dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Le tre ragazze hanno conosciuto Alex Belli in passerella, prima di entrare nel bunker di Cinecittà, e non hanno potuto fare a meno di elogiare la bellezza dell’ex protagonista di Centovetrine. Clarissa, Jessica e Lucrezia hanno addirittura proposto all’attore di allenarsi insieme durante la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Più schietta Sophie Codegoni, che ha già manifestato un certo interesse per Belli.

Queste le parole dell’ex protagonista del Trono Classico durante il video di presentazione:

“So che in Casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato però è lui che deve essere fedele”

Lo sfogo di Delia Duran

Apprezzamenti che non sono particolarmente piaciuti a Delia Duran, che ha sposato Alex Belli la scorsa estate:

“Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”

Delia Duran ha aggiunto:

“Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”

Parole di fuoco che, molto probabilmente, verranno mostrate ad Alex Belli nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip.

Il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati sulle colline comasche – con una settantina di invitati tra parenti e amici – nello stesso posto dove hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia ha scelto la cerimonia religiosa ma non in Chiesa. Tutti e due sono molto credenti e per questo hanno chiesto a un amico prete di officiare.

All’evento hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Guenda Goria e il nuovo fidanzato Mirko, Stefano Sala e Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip. Per via del Covid nessun parente di Delia è riuscito a presenziare alla cerimonia ad eccezione della madre.

Per Alex Belli si tratta delle seconde nozze: dal 2013 al 2017 è stato legato alla modella slovacca Katarina Raniakova. Il matrimonio sarebbe finito, a detta dell’indossatrice, a causa dei numerosi tradimenti dell’opinionista di Barbara d’Urso.