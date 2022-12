Attilio Romita protagonista di un altro scivolone al Grande Fratello Vip 7. Eh sì che il giornalista, in quanto tale ed esperto di comunicazione, dovrebbe ben sapere che certe esternazioni si prestano a innescare tempeste di critiche, tra l’altro giuste. Dovrebbe, appunto, perché in realtà l’ex mezzo busto del Tg Uno se ne è uscito nuovamente nelle scorse ore con parole tutt’altro che felici nei confronti di una donna, vale a dire Oriana Marzoli. Già era andato oltre il limite con Sarah Altobello: in quel frangente fece mea culpa, si cosparse il capo di cenere e domandò scusa. Gli toccherà farlo un’altra volta con la venezuelana e, in generale, con l’universo femminile.

“Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po’ fa un giretto”. In questi termini ha parlato Romita di Oriana, a colloquio in giardino con Daniele Dal Moro. Naturalmente la questione è subito stata dibattuta sui social dall’affezionato pubblico del reality show di Canale Cinque. Parecchi gli utenti che si sono scagliati contro il giornalista, accusandolo di maschilismo e snobismo. Non potevano nemmeno mancare richieste di squalifica immediata, che ovviamente non arriverà. In effetti una cacciata, probabilmente, sarebbe eccessiva. Invece una seconda ramanzina cadrebbe a fagiolo.

Attilio su Oriana: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po fa un giretto” COSA CAZZO HANNO SENTITO LE MIE ORECCHIE, CHE SCHIFO. ????#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/XiuEwX1q8A — soleilandia???? (@sisonokevin) December 30, 2022

Restando in tema GF Vip, ma cambiando argomento, nelle scorse ore si è anche consumato l’ennesimo psicodramma con protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamria. I due si sono nuovamente consumati in una serie di liti acide. Pare che abbiano deciso di lasciarsi.

La love story è nata sotto una cattiva stella e infatti i suoi sviluppi sono stati tutt’altro che rosei. Entrambi continuano inoltre ad essere bersagliati dal pubblico: secondo molti l’influencer campana ha atteggiamenti fanciulleschi e immaturi; il volto di Forum viene invece biasimato senza sosta perché considerato come una persona con poca personalità e non in grado di prendere decisioni in modo lucido.

In tutto ciò, nella Casa più spiata d’Italia continua anche a tenere banco il caso Nikita Pelizon: il suo staff ha fatto sapere che ha intenzione di procedere per vie legali in quanto ritiene che la modella non sia stata tutelata a dovere dal programma.