Grande Fratello Vip 9, rivelato il cast: tutti i nomi e la novità della Casa ‘spaccata’ in due

Si avvicina la data dell’inizio dell’edizione numero nove del Grande Fratello Vip. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il reality più spiato d’Italia dovrebbe aprire i battenti giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione ci sarà di nuovo Ilary Blasi; nel ruolo di opinioniste sono state confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Grande attesa per il cast dei concorrenti, che è stato spoilerato in anticipo dal giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha dedicato al tema un articolo nella sua newsletter. Parpiglia ha anche riferito di un’importante novità riguardante la convivenza dei famosi. Almeno ai nastri di partenza, ci sarà la Casa spaccata in due: da un lato coloro che hanno già partecipato in passato alla trasmissione e che quindi conoscono bene le dinamiche del programma, dall’altro le persone che non hanno mai preso parte allo show prodotto da Endemol.

Grande Fratello Vip: il cast ufficioso e la suddivisione tra “veterani” e “debuttanti”

Secondo quanto scritto da Parpiglia, i “veterani” saranno sistemati in una zona della Casa, mentre i “debuttanti” in un’altra area della struttura a inizio reality. Per quanto riguarda i concorrenti, il giornalista dà per certa la presenza di Andreas Muller, ballerino professionista ed ex vincitore di Amici di Maria De Filippi. Dovrebbe mettersi in gioco anche Michelle Masullo, modella e deejay di 28 anni, nota al pubblico televisivo per aver partecipato a Pechino Express insieme a Jo Squillo, della quale si definisce figlia elettiva.

Confermata tra i vip in gara, come anticipato nelle scorse ore da Fanpage, Marina La Rosa, psicologa ed ex concorrente del primo storico Grande Fratello. E ancora, dovrebbero varcare la fatidica porta rossa anche l’influencer Guendalina Tavassi e l’esperto di moda Jonathan Kashanian. Entrambi hanno già partecipato al reality (Kashanian ha vinto la quinta edizione nip nel lontano 2004).

A mettersi in gioco ci saranno anche Piera Meloni, ragazza sconosciuta al grande pubblico, e Federica Morello, modella ed ex volto del programma Ciao Darwin. Ai nomi svelati da Parpiglia vanno aggiunti quelli anticipati dal settimanale Chi: Giulia Provvedi, Alex Belli e Valeria Marini.

L’elenco dei concorrenti vip

Di seguito l’elenco del cast “ufficioso” del Grande Fratello Vip 9, a cui dovrebbe aggiungersi ancora qualche nome prima della puntata del debutto: