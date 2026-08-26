Grande Fratello Vip, svelati 6 nomi del cast e il ritorno di Marina La Rosa (che nessuno si aspettava)

Il Grande Fratello Vip 9 scalda i motori in vista del debutto. La prima puntata della nuova edizione dovrebbe vedere la luce su Canale 5 a metà settembre. Nel frattempo continuano a trapelare notizie relative al cast dei concorrenti. L’ultima è alquanto interessante e inaspettata. Secondo quanto risulta a Fanpage, è previsto un clamoroso ritorno nella Casa più spiata d’Italia: quello di Marina La Rosa. La psicologa 49enne raggiunse la popolarità a livello televisivo partecipando proprio al reality prodotto da Endemol. Fu una delle protagoniste della leggendaria prima edizione del programma nel 2000, quando aveva 23 anni e fu ribattezzata ‘La gatta morta’.

Grande Fratello Vip 9: Marina La Rosa tra i concorrenti, il retroscena

Il primo storico Grande Fratello fu un fenomeno televisivo e di costume senza precedenti. Basti pensare che la finale fu vista da 16 milioni di italiani (60% di share), numeri che attualmente nemmeno la migliore delle serate sanremesi riesce a raggiungere. Marina fece invaghire di sé il compianto Pietro Taricone, il quale tentò in tutti i modi di conquistarla, senza riuscirci. Ebbene, La Rosa sarebbe ora pronta a rimettersi in gioco. Fanpage assicura che la psicologa dovrebbe firmare il contratto per diventare una delle concorrenti della nuova edizione Vip nelle prossime ore. Per lei si tratterebbe della quarta esperienza nei reality. Oltre al già citato GF 1, nel 2006 fece parte del cast di Reality Circus. Tredici anni più tardi, nel 2019, è stata una naufraga a L’Isola dei Famosi. Infine, nel 2024, è stata una delle protagoniste de La Talpa.

Marina La Rosa dovrebbe andare a popolare la Casa più spiata d’Italia con Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian (due nomi fatti trapelare dal giornalista Gabriele Parpiglia). E ancora, tra i concorrenti in gara, come rivelato da Chi Magazine, dovrebbero esserci Valeria Marini, Alex Belli e Giulia Provvedi. Questi sei vip, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero quasi certamente far parte del cast.

Nelle ultime ore, inoltre, sono emerse indiscrezioni relative ai possibili ingaggi di Rocco Siffredi e Andreas Muller. Per quanto riguarda il ballerino, si è vociferato che la moglie Veronica Peparini non sarebbe entusiasta della sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip.