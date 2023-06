Grande Fratello Vip 8: svelata la data di partenza, quando inizia

Mentre nei giorni scorsi sono stati presentati i primi palinsesti Rai per il prossimo anno, anche la Mediaset ha iniziato a lavorare per quella che sarà una stagione televisiva sicuramente diversa dalle altre. I prossimi, infatti, saranno i primi palinsesti Mediaset senza Silvio Berlusconi, il fondatore, scomparso lo scorso 12 giugno. E, seppure l’azienda è gestita da tempo dal figlio Pier Silvio, si sentirà comunque la mancanza anche solo dei consigli di colui che ne ha permesso la nascita. Ad ogni modo, la Mediaset si prepara a tornare in autunno con diversi programmi, tra ritorni, novità e conferme. Una tra tutte, è sicuramente quella di una delle trasmissioni più seguite della rete: il Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 8: fissata la data d’inizio

Il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, tornerà presto per la sua ottava edizione. Sono molte le novità che ci saranno in questa nuova stagione. Il cast sarà costituito dall’unione di personaggi VIP e NIP e, inoltre, ci saranno anche cambiamenti sul fronte degli opinionisti. L’assenza di Sonia Bruganelli è già stata assodata dalla fine della scorsa edizione, mentre Orietta Berti è stata scelta per essere una delle coach della nuova edizione di Io Canto. Rimane ancora incerta la durata della trasmissione: non si sa se sceglieranno di continuare fino alla primavera come negli ultimi anni o se si opterà per un formato più corto, con la chiusura prevista per gennaio.

Bisognerà vedere quali risultati porterà questa nuova edizione, oltre a capire come sarà gestita. Lo scorso anno, infatti, a ridosso della fine, le regole del gioco sono state improvvisamente cambiate. I concorrenti si sono trovati spiazzati dall’adozione di nuove linee guida, che escludevano liti accese e uscite esuberanti, delle quali un reality come il GF Vip si nutre quotidianamente. Dunque, sarà interessante capire come gestiranno i vipponi questo nuovo clima.

Nel frattempo, però, si può già svelare quale sarà la data di partenza del Grande Fratello Vip 8. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il programma inizierà ufficialmente il lunedì, 18 settembre 2023. In tale data, in prima serata su Canale 5, troveremo nuovamente Alfonso Signorini presentare per la prima volta quello che sarà il nuovo cast del reality.