Grande Fratello Vip 8, provini: trapelano 8 nomi, la lista completa

Il team del Grande Fratello Vip è al lavoro per confezionare il cast dell’edizione numero otto, in partenza il prossimo settembre. A guidare il reality ci sarà nuovamente Alfonso Signorini. Rispetto agli ultimi anni si cambierà rotta drasticamente dopo che i vertici Mediaset hanno fatto la voce grossa: meno trash e più sobrietà. Questo il diktat arrivato dai piani alti di Cologno Monzese. Un grande cambiamento sarà proprio relativo alla scelta dei concorrenti: nella nuova stagione dovrebbe esserci un mix di “vip” e “nip”, seppur le ultime indiscrezioni sussurrano che i “nip”che saranno inseriti saranno una sorta di foglia di fico. Al netto di ciò, sarebbero già iniziati i casting per l’arruolamento dei futuri gieffini.

Novella 2000 ha fatto emergere i primi nomi delle persone che sarebbero state contattate dalla produzione. Qualcuno avrebbe già declinato l’invito, altri sarebbero in trattativa con il reality show. Questo l’elenco pubblicato dal magazine diretto da Roberto Alessi:

Annalisa Chirico, giornalista (il magazine Oggi ha rivelato che la donna sarebbe addirittura a un passo dalla firma del contratto)

Shinhaiu Ventura, l’influencer italo giapponese (si mormora che la giovane avrebbe però declinato l’invito a partecipare al GF Vip)

Brenda Asnicar, attrice argentina

Viola Valentino, cantante

Niccolò Centioni, attore noto per aver fatto parte del cast de I Cesaroni

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Grandi manovre per quel che riguarda l’arruolamento dei concorrenti. E grandi manovre anche per trovare la quadra degli opinionisti. Quasi certo che Sonia Bruganelli non tornerà in studio. In pole position per sostituirla ci sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia, che nei panni di giudice si è fatto apprezzare nella penultima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi.

C’è poi il nodo Orietta Berti: alcune indiscrezioni riferiscono che la volontà della produzione del reality sarebbe quella di rimpiazzarla. Prima però c’è da risolvere la questione contrattuale dell’artista (con Mediaset avrebbe un altro anno di contratto). Dovrebbe invece essere fatta per Giulia Salemi che dovrebbe essere riconfermata nella postazione social.