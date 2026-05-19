Grande Fratello Vip 8, ha vinto Alessandra Mussolini: percentuali del televoto e racconto della finale

Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello Vip 8 e quindi incasserà il montepremi da 100mila euro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza. A giocarsi il trionfo nell’ultimo atto del reality più spiato d’Italia sono stati Raimondo Todaro, Antonella Elia, Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Raul Dumitras, dopo che a inizio puntata Renato Biancardi è stato eliminato al ballottaggio.

Grande Fratello Vip 8: il racconto della finale

A inizio puntata è stato stabilito il quinto finalista. Al televoto si sono sfidati Todaro e Biancardi. Quest’ultimo è stato battuto ed è stato costretto a rinunciare ai sogni di gloria. Dopo aver appreso il netto risultato, ha dichiarato di essere comunque molto felice del percorso svolto e di considerare una vittoria il fatto di essere riuscito a restare in gioco fino all’ultimo giorno di messa in onda del programma. Di seguito le percentuali del televoto:

Raimondo Todaro 66%

Renato Biancardi 34%.

Ilary Blasi ha poi aperto il televoto flash che ha visto protagonisti Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Il pubblico ha spedito a casa l’ex volto di Temptation Island: salva l’ex europarlamentare e la conduttrice. Di seguito le percentuali del televoto:

Alessandra Mussolini 42,5%

Adriana Volpe 37,5%

Raul Dumitras 20% (eliminato)

Si è poi proceduto con il secondo televoto flash per eliminare il secondo finalista. Di seguito le percentuali:

Antonella Elia 38,5%

Raimondo Todaro 32,5%

Lucia Ilardo 29% (eliminata)

Blasi, a questo punto, ha aperto un altro televoto flash per votare i quattro finalisti rimasti in gara. Di seguito le percentuali:

Raimondo Todaro (salvo)

Antonella Elia (salva)

Alessandra Mussolini (salva)

Adriana Volpe 7% (eliminata)

Dopo l’eliminazione di Adriana Volpe, ennesimo televoto. Di seguito le percentuali:

Antonella Elia (salva)

Alessandra Mussolini (salva)

Raimondo Todaro 27% (eliminato)

Infine il testa a testa tra le due donne, come pronosticato dalle agenzie di scommesse prima dell’inizio della finale. Mussolini ha battuto Elia ed ha vinto il GF Vip 8. Di seguito le percentuali:

Antonella Elia 44% (eliminata)

Alessandra Mussolini 56% (vincitrice)

La classifica definitiva:

Alessandra Mussolini Antonella Elia Raimondo Todaro Adriana Volpe Lucia Ilardo Raul Dumitras Renato Biancardi

L’emozionate sorpresa a Raimondo Todaro, il coreografo in lacrime

Diverse le sorprese fatte ai finalisti nel corso della puntata. Particolarmente emozionante e intensa quella con protagonista Raimondo Todaro. Il Grande Fratello Vip ha fatto arrivare fuori dalla casa le sue piccole allieve che si sono esibite con una coreografia. L’ex marito di Francesca Tocca è scoppiato in lacrime. Finito il balletto, tutte le ragazzine sono corse ad abbracciare Todaro. Altre lacrime, altre emozioni. Bel momento!