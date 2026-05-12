Ilary Blasi spiazza, “ecco chi è la mia concorrente preferita al GF Vip”: poi le stoccate e i giudizi

Ilary Blasi, a pochi giorni dalla conclusione del Grande Fratello Vip 8, ha tracciato un bilancio del suo ritorno alla conduzione dello storico reality show che era stato affidato ad Alfonso Signorini cambiando drasticamente ‘pelle’ e diventando gossipparo all’inverosimile. Il rientro della presentatrice romana alla guida ha invece riportato il programma a una dimensione meno ‘trash’ e meno ‘costruita’. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex moglie di Francesco Totti e futura sposa di Bastian Muller si è sbilanciata su diversi concorrenti dell’edizione in corso, rivelando di avere un debole per Alessandra Mussolini. Ha anche commentato l’operato delle due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ilary Blasi traccia un bilancio del Grande Fratello Vip: la sua preferita è Alessandra Mussolini

Blasi ha spiegato che anche quando ha deciso anni fa di lasciare il timone del GF Vip è comunque sempre rimasta in contatto con la produzione del reality e con la squadra di autori, con cui ha un ottimo feeling. “Mi sento a casa e molto coccolata”, ha chiosato. Per quanto riguarda i ‘vipponi’, ha sottolineato che le piacciono molto i concorrenti “un po’ matti”: “In particolare ho un debole per Alessandra Mussolini: è intelligente, autoironica e sa come funziona il gioco”.

Ha poi espresso dispiacere per due famosi già eliminati, perché convinta che se fossero rimasti più tempo nella Casa avrebbero potuto dare soddisfazioni: “Mi dispiace molto per Dario Cassini. Non lo conoscevo di persona, ma secondo me avrebbe potuto dare molto alle dinamiche della Casa”. Stesso concetto per Giovanni Calvario: “Peccato sia uscito così presto”.

Spostandosi sul versante degli inquilini ancora in gara, ha speso parole positive per Francesca Manzini, affermando che nel reality “è emersa come un personaggio forte che ha saputo raccontarsi con grande generosità”. Sulla ‘divisiva’ Antonella Elia ha dichiarato: “Me lo sono chiesta tante volte: “Ci è o ci fa?”. Sono giunta alla conclusione che Antonella è fatta cosi e va presa per la persona che è. Certo che quando ha i suoi attacchi di rabbia… si salvi chi può (ride, ndr)”.

Il commento su Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Ilary ha anche fatto il nome di una personalità che le sarebbe piaciuto vedere nel gioco, ossia Vittorio Feltri. Spazio poi a un commento sull’operato delle due opinioniste. Ha definito Cesara Buonamici “sorprendente”, in quanto “dal mezzobusto del Tg5 non ti aspetti la simpatia che ha saputo sfoderare, giocando con noi che tiriamo spesso in ballo suo marito Joshua”. Ha invece parlato di una Selvaggia Lucarelli “ammorbidita”. Blasi ritiene che al GF Vip la giornalista stia mostrando “un lato più accogliente”. “Di Selvaggia amo il modo arguto di scrivere, anche quando si è occupata di me mi sono fatta due risate”, ha aggiunto.

Infine ha replicato a chi critica il fatto che nei reality si vedano da anni troppo spesso i soliti volti, oltre a rispondere a una sua eventuale conduzione anche il prossimo anno: “Sempre le stesse facce? Io a queste persone risponderei che “i nuovi” sono quasi tutti con me in studio perché sono stati eliminati. Fatevi una domanda”.

“Se torno alla conduzione la prossima edizione? Me lo richieda dopo l’estate. Sa come si dice in questi casi? “Beato chi c’ha un occhio””, ha concluso ridendo.