Il Grande Fratello Vip tornerà in onda nel 2023/2024 con l’ottava edizione? Negli anni scorsi la domanda aveva una risposta banale: sì. Quest’anno, vista la situazione creatasi, quel sì non è scontato. Mediaset ha fatto la voce grossa di recente, per via della deriva volgare assunta dal reality show. Della vicenda se ne è interessato direttamente ‘sua maestà’ Pier Silvio Berlusconi, il quale, in accordo con Alfonso Signorini, ha imposto una linea più sobria e più educata. Sono rotolate pure teste, vedi la squalifica in tronco di Edoardo Donnamaria. Quindi? Cosa succederà nei prossimi mesi? C’è aria di riconferma oppure no?

Il quesito è stato risolto da TvBlog che ha reso noto che Mediaset ha deciso di confermare la trasmissione. Dunque sì, il Grande Fratello Vip 8 si farà e tornerà in onda come al solito con le dirette quotidiane e con i prime time su Canale Cinque. Chi condurrà? Pure su questo tema si è detto e scritto molto, con qualche presunto ben informato che ha sostenuto che con il GF Vip 7 si fosse concluso il ciclo di Alfonso Signorini. Non è così: sempre il puntuale e informato TvBlog fa sapere che il direttore di Chi Magazine è stato confermato. Ma c’è un ma…

Il reality anche quest’anno ha garantito ascolti eccellenti (in prima serata ha quasi sempre veleggiato oltre il 20%). Per una tv commerciale gli ascolti sono quasi tutto perché portano pubblicità e quindi introiti. Insomma, sono il carburante per far camminare un programma. Gli inserzionisti e chi vuole investire denaro in pubblicità hanno però anche delle pretese comprensibili e giuste: ok gli ascolti ma dipende anche le sponsorizzazioni dove vengono inserite. Se in un contesto volgare e maleducato, anche no.

In conclusione, il prossimo anno è fuor di dubbio che il GF Vip 8 ci sarà così come è fuor di dubbio che fin da subito verranno posti più freni all’ultrà trash e alla volgarità. Perché è possibile fare una tv commerciale senza per forza esasperare situazioni portandole oltre il limite consentito. Se qualcuno volesse consigli citofoni a Maria De Filippi che è in grado di fornire consigli su che ricetta seguire.