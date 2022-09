Davide Maggio ha letteralmente bruciato la scelta di Alfonso Signorini di annunciare i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip nel corso delle prime due puntate del programma. Il blogger ha postato la lista completa del cast che dovrebbe comunque subire dei cambiamenti in vista della durata della trasmissione. Come accaduto per gli altri anni, infatti, il reality show potrebbe durare fino al 2023.

Della lista di nomi fornita dal blog quello che stupisce subito è la presenza di pochi personaggi famosi. Molti concorrenti sono degli sconosciuti pure per gli addetti ai lavori. Di quali partecipanti stiamo parlando? Di Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, George Ciupilan, Daniele Del Moro (che però ha partecipato a un vecchio Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso), Edoardo Donnamaria, Sara Manfuso, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini.

La spiegazione di Alfonso Signorini

La maggior parte dei nuovi Vipponi viene etichettata come influencer ma è chiaro che, al momento, non hanno alcun appeal sul fedele pubblico del Grande Fratello Vip. Eppure pare che dietro questa scelta ci sia una strategia ben precisa che lo stesso Alfonso Signorini, che ricopre anche il ruolo di autore della trasmissione, ha svelato nell’ultima intervista pubblicata sul suo settimanale Chi:

“Il filo conduttore del cast è l’eterogeneità, con elementi di novità: per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartelloni perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi” alla fine, non sono quelli che fanno il programma. In finale arrivano gli outsider come le Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e promuovere. Sono proprio quei nomi che per me rappresentavano delle scommesse”

Alfonso Signorini ha aggiunto sulla faccenda:

“E allora è meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita”

I precedenti al Grande Fratello Vip

Insomma il concetto è chiaro: Alfonso Signorini e la produzione hanno deciso di puntare più sulle storie che i personaggi e in questo modo lo show diventa un ibrido tra Grande Fratello Vip e Grande Fratello Nip. Ci sono stati esempi anche nelle passate edizioni, al di là delle sorelle Selassié e di Tommaso Zorzi.

Basti pensare a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi che hanno animato l’ultima edizione del GF Vip con le loro storie d’amore. Senza dimenticare Ignazio Moser che prima di varcare la porta rossa era sconosciuto ai più e successivamente, grazie alla liaison con Cecilia Rodriguez, ha segnato una delle edizioni più belle e amate del Grande Fratello Vip.