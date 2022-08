Altre due conferme per quel che riguarda il cast del Grande Fratello Vip 7. E stavolta si tratta di nomi che hanno un certo peso: nelle scorse ore l’account ufficiale del reality show ha pubblicato un video in cui ha seminato dei dettagli su una futura inquilina che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. “Nuovi concorrenti… L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo”, la didascalia a corredo di un video in cui si vede una donna indossare dei particolari pantaloni verdi. Quegli stessi pantaloni fanno parte degli articoli venduti in un negozio di abbigliamento e accessori molto famoso a Roma, in zona Ponte Milvio. Lo store in questione è “Aloha”. E chi è la proprietaria? Carolina Marconi. Ed infatti è lei la vippona in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Senza dubbio, nel suo percorso al GF Vip 7, Carolina avrà modo di approfondire la battaglia con il cancro combattuta nei mesi scorsi e di spiegare il supporto avuto dal suo compagno. E l’altro vip annunciato? Lo scoop è firmato da iGossip.it che, raggiunte fonti vicine al programma, ha assicurato che uno dei prossimi concorrenti sarà Franco Oppini. L’attore, sempre secondo quanto riferito da iGossip.it, ha firmato il contratto e quindi farà senza dubbio parte del cast. Dopo il figlio Francesco, sarà dunque il padre a confrontarsi con le dinamiche del reality show orchestrato da Alfonso Signorini.

Al momento, cioè a tre settimane dall’inizio della trasmissione (la data di partenza è calendarizzata a lunedì 19 settembre), sono quindi 10 i nomi dati per certi nel cast dei ‘vipponi’: Giovanni Ciacci (l’unico concorrente ufficializzato dalla produzione), Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi, a cui si aggiungono quelli di Carolina Marconi e Franco Oppini.

Inizialmente era stata data per certa anche la presenza della rapper Chadia Rodriguez ma pare che l’artista si sia sfilata all’ultimo. Nel frattempo pare che sia stato risolto anche il nodo relativo alle elezioni politiche, previste per il 25 settembre. Il GF Vip inizierà come da programma lunedì 19 e permetterà ai concorrenti di andare a votare. Prima del rientro in gioco, seguirà un periodo di quarantena per evitare inconvenienti legati al Covid.