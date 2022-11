Come sempre le puntate del Grande Fratello Vip lasciano strascichi tra i vipponi per tutta la notte. Quella di ieri 28 novembre non è stata da meno. I concorrenti si sono trovati a ripercorre quanto accaduto tra risate e risentimento. Chi ha maggiormente accusato il colpo è stata Patrizia Rossetti, che, insieme a Wilma Goich, è stata protagonista di un blocco di puntata molto spiacevole.

Le veterane del programma in settimana hanno offeso pesantemente Micol Incorvaia, tanto da far intervenire la sorella Clizia per un confronto. E ieri sono state mostrate le clip. Ovviamente nessuno ha potuto schierarsi dalla loro parte dopo aver sentito parole come: “Se fossi un uomo sarebbe l’ultima donna che guarderei, Ma quanto beve quella ragazzina? St***za! Per me può chiudersi nel gabinetto”. In più dallo studio ha infierito anche Pamela Prati dicendo alle due donne di vergognarsi per quello che avevano detto. E ha aggiunto che uscendo dalla Casa ha visto dei video in cui sparlavano di lei.

A pagare maggiormente però è stata il volto di Rete Quattro che è finita in nomination. Nella notte la Rossetti si è sfogata dicendo che tutto è nato per colpa della gelosia della Goich verso Daniele Dal Moro e che lei da certe affermazioni si è dissociata ma non è stato mostrato dagli autori:

“Ho fatto delle battute idiote e lo ammetto, ho chiesto scusa. Sono battute che fai da bar sceme, ma non erano cose pensate. Tutto è nato perché Wilma era gelosa, lei dice di no, ma faceva la gelosa. Sono le cavolate che uno dice e qui dentro se ne dicono tante. Però quando Wilma ha detto che Micol deve chiudersi nel gabinetto io l’ho fermata e le ho detto ‘mi dissocio, questa è esagerata, stai esagerando Wilma ti prego’. Come mai quello non l’hanno mandato in onda? Hanno trasmesso solo la clip di me che facevo le battute con Wilma. Io però penso che lei per me adesso è trasparente, perché non mi calcola. Non è che perché io sono vecchia devo andare sempre io a cercare gli altri per l’età e la maturità. Sai Nikita ci sono dei giorni che io sono lì sola come un cane e nessuno se ne accorge. Mi piacerebbe ogni tanto che qualcuno si avvicinasse a me e non sempre io agli altri”.

Mentre Patrizia si sfogava in un angolo della Casa, da un’altra parte Daniele Dal Moro rifilava un “palo” alla cantante dei Vianella. Parlando con Micol ha detto che con Wilma non ci sarà mai nulla oltre ad un’amicizia. La siciliana gli ha fatto notare che la Goich non la pensa così, almeno da quello che si è sentito dalle clip in puntata. Il veneto però non sembra avere capito fino a che punto l’artista sia presa da lui e ha sostenuto che sicuramente Wilma ragiona come lui:

“Sono molto legato a lei e mi dispiace quello che è successo stasera a lei con la storia di Patrizia. Però ti assicuro che quando è da sola senza la Rossetti Wilma è diversa. Se lei si sta illudendo? Ma no non credo proprio. Pensi che lei non lo sappia che con me non potrebbe avere nulla di più di un’amicizia? Spero che lei lo sappia e lo sa. Non è una sprovveduta. Perché tra noi potrebbe esserci solo questo. Lei credo sia gelosa della nostra amicizia. Magari pensa che io possa allontanarmi. Quando siamo insieme parliamo di tutto, ma non del GF Vip. Io so delle sue cose privatissime che non sa nessuno e lo stesso lei. Fuori il rapporto per me continuerà, però per me è un’amica. Ovvio che io a casa ho da pensare al mio lavoro, alla mia famiglia, non è che la posso sentire tutti i giorni, ho la mia vita. Io sono uno molto sulle mie”.

Infine, sempre questa notte, c’è stato un confronto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. La venezuelana è rimasta male per come si è comportato l’hair stylist con lei di fronte a Ginevra Lamborghini con la quale hanno avuto un confronto. Oriana si è sentita sminuita perché l’uomo ha sostenuto di aver sempre pensato a Ginevra anche mentre stava con lei: “Se avessi saputo che ti piaceva non mi sarei avvicinata. Mi dà fastidio sapere che hai fatto qualcosa con me nonostante ti piacesse lei“.

L’ex di Belen ha confermato di volere bene alla Lamborghini e che con lei ha avuto un feeling pazzesco a livello mentale. Non sa però se fuori dal contesto del reality potrebbero andare d’accordo. Infine una volta calmati gli animi gli Orialbese, come li chiamano i fan, si sono sdraiati nel letto continuando a parlare senza microfoni coprendosi con i cuscini.