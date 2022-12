Il Grande Fratello Vip 7 vedrà a breve l’entrata di nuovi concorrenti per dare ulteriore linfa al gioco. E uno di questi sarà un vero e proprio pezzo da novanta, un vip a tutti gli effetti, conosciuto in tutta Italia. Di chi si tratta? Di un ex membro dei mitologici Pooh. A riferire la notizia è il sempre puntuale TvBlog che ha anticipato che lunedì prossimo nella Casa più spiata d’Italia farà il suo ingresso nientepopodimeno che Riccardo Fogli. Il cantante, d’altra parte, non è vergine per quel che riguarda il tema reality show. Nel 2019 il pubblico affezionato a Canale Cinque lo ricorderà tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Altro reality che lo ha visto tra i protagonisti è stato Music Farm. TvBlog rende noti anche i dettagli dell’operazione ‘Fogli-GF Vip’.

L’artista, che trionfò a Sanremo ’82 con “Storie di tutti i giorni”, dopo L’Isola dei Famosi disse che non avrebbe più partecipato ad alcun reality show. Evidentemente, dando per buona la notizia di TvBlog, ha cambiato idea. Non solo: avrebbe anche cambiato i suoi piani a livello lavorativo pur di entrare nel loft di Cinecittà. Fogli tuttora è molto impegnato in concerti live in giro per il mondo. Per partecipare al Grande Fratello Vip 7 si dice abbia annullato le tournee che aveva in programma in Sud America e a New York, già previste per dicembre e gennaio.

Lunedì 12 dicembre ci sarà un altro ingresso al Grande Fratello Vip7

TvBlog ha inoltre spiegato che Fogli inizierà a far parte del cast della Casa più spiata d’Italia a partire da lunedì 12 dicembre. Dunque il suo impiego è imminente. Con lui entrerà un altro nuovo concorrente, anzi nuova. Si mormora che potrebbe essere l’ex star del Bagaglino Milena Miconi ad andare a rimpolpare il cast. Altra notizia dell’ultima ora riguarda Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro: anche lei dovrebbe entrare a far parte del ‘vipponi’. Dovrebbe però entrare in gioco più avanti. La ragazza da tempo è protagonista di botta e risposta roventi sui social con l’ex volto di Uomini e Donne Vittoria Deganello. Questa aspetta un figlio da Alessandro che l’ha lasciata.