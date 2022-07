Alfonso Signorini cerca la zampata, il colpaccio. Lo scorso anno, di questi tempi, stava chiudendo le trattative per avere al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli. Quest’anno il pezzo da novanta potrebbe essere il volto storico di Forum, Rita Dalla Chiesa. Dagospia spiega che la conduttrice e giornalista è stata contattata dal direttore di Chi Magazine e dal suo team di lavoro. Il dialogo per averla nella Casa più spiata d’Italia è stato avviato e sarebbe a buon punto. La Dalla Chiesa, riferisce il portale diretto da Roberto D’Agostino, ha ancora dei dubbi, ma si sta lavorando per chiudere con alcune concessioni contrattuali. E le sorprese non finiscono qui.

Tra i concorrenti, afferma sempre Dagospia, ci sarà anche lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, il fratello di Gene. Sarebbe inoltre in corso una trattativa, pure in questo caso non ancora portata a termine, con l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto che garantirebbe la classica ‘quota sportiva’, da sempre presente nella Casa più spiata d’Italia (lo scorso anno ci fu Aldo Montano). Quasi confermata la presenza di Max Felicitas, attore di film per adulti. L’uomo dovrebbe entrare nel cast anche se resterebbero da risolvere alcuni nodi sul fronte cachet.

Chi ci sarà senza dubbio è Chadia Rodriguez, rapper 23enne di origini marocchine e spagnole. Nata ad Almeria, in Spagna, è cresciuta a Torino e poi si è trasferita a Milano per fare la modella e la cantante. Ad annunciarla è stato lo stesso Signorini che ha postato la foto della sua borsetta, lasciando inequivocabilmente capire che la giovane farà parte del cast.

Si mormora inoltre che i giochi siano fatti per l’influencer Asia Gianese e per l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese (la modella argentina non avrebbe gradito la scelta dello spezzino di prendere parte al reality show).

Gli altri nomi caldi sono quelli di Guendalina Canessa, Antonella Fiordelisi, Alvaro Vitali, Pamela Prati, Gigliola Cinquetti, Manuela Arcuri, la figlia di Vittorio Sgarbi (Evelina), Antonio Razzi, Brenda Asnicar e Federico Fashion Style.