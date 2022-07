Grande Fratello Vip 7 inizia prima, Sonia Bruganelli si lamenta

Il conduttore del reality di Canale 5 ha anticipato via social quando dovrebbe cominciare la nuova stagione del programma, ma la sua opinionista di punta non è d’accordo

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Alfonso Signorini ha svelato nelle scorse ore via social la (presunta) data di inizio della nuova edizione del reality di Canale, che in linea di massima dovrebbe andare in onda su Mediaset a partire dal prossimo 12 settembre.

Vale la pena in questo caso rimanere sul vago poiché, in teoria, la settima edizione del Grande Fratello Vip (stando agli ultimi aggiornamenti) avrebbe dovuto prendere il via su Canale 5 una settimana dopo, precisamente il 19 settembre.

Evidentemente i vertici Mediaset devono avere cambiato idea, anche se la partita non sembra ancora essere chiusa. Sulle sue Instagram Stories Alfonso Signorini ha infatti scritto “Forse si parte il 12 settembre” lasciando intendere che una decisione ufficiale e definitiva potrebbe essere comunicata a breve.

Se i fan della trasmissione potranno gioire per non dover aspettare una settimana in più del dovuto, non lo stesso si può dire di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, di recente confermata come opinionista, ha commentato la (possibile) scelta della rete via Instagram con toni ironici e un po’ passivo aggressivi.

“Sempre prima?” ha scritto la Bruganelli nella didascalia del post dove riprendeva la Stories di Signorini, accompagnando il commento con una serie di emoji grazie ai quali ha potuto esprimere un certo disappunto e fastidio.

Ma quale può essere il motivo dietro una reazione simile? Come sottolineato anche da Gossip.it, è possibile che dietro questo “borbottio” si nasconda la voglia della Bruganelli di prolungare quanto più possibile le sue agognate ferie estive.

Grande Fratello Vip 2022: Orietta Berti è la new entry

A quanto pare la nota artista emiliana sarà al fianco di Sonia Bruganelli in veste di opinionista, prendendo così il ruolo di Adriana Volpe. Di questa new entry ha parlato proprio pochissime ore fa Il Sussidiario, che ha confermato la firma del contratto con Mediaset da parte della Berti.

Per il resto, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali relative ai concorrenti, seppure alcuni nomi vengano già dati per certi. Sembra proprio che al GF Vip 7 parteciperanno, fra gli altri, Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese e Asia Gianese.