La settima edizione del Grande Fratello Vip è cominciata da meno di 48 ore ma già non sono mancate le prime polemiche. In particolare, un caso è esploso a partire dalle prime ore del 21 settembre, quando un video ha fatto, letteralmente, il giro del web. Si tratta di un presunto frammento della diretta dalla casa del Grande Fratello Vip7, in cui è possibile sentire nitidamente una bestemmia.

Nel filmato, la frase incriminata viene pronunciata a collegamento aperto da uno degli autori. Visionando il video, si comprende che la bestemmia è scappata durante una conversazione telefonica, in quando segue lo squillo di un cellulare. Dopo l’infelice esternazione, è possibile sentire una concorrente del reality show lamentarsi di essere stata svegliata in questo modo poco elegante.

I concorrenti della casa più spiata d’Italia, nel filmato divenuto virale, non sono riconoscibili perché la luce è spenta per il riposo notturno. Proprio la lamentela della concorrente svela, però, un dettaglio importante. Il video risale alla sesta edizione del famoso reality show, in quanto a parlare è Francesca Cipriani, che non è attualmente presente nella casa più spiata d’Italia.

Si è quindi innanzi a una clip di repertorio tornata virale soltanto nelle ultime ore e non di una diretta dall’edizione attuale del programma televisivo. Perciò, la notizia della presunta bestemmia a meno di due giorni dall’avvio del Grande Fratello Vip7 altro non è che una bufala (Qui il video).

In questo caos mediatico a farne le spese è stata, anche, Elenoire Ferruzzi, che sarebbe stata indicata da diversi utenti sui social networks come la possibile bestemmiatrice. In realtà, non ci sono evidenze di un tale scivolone della concorrente, che non appare nel video. Elenoire non ha di fatto infranto il regolamento del reality show e può restare in gioco.

Ancora una volta si è assistito a un caso di fake news. Una polemica che si è affiancata a quella che ha colpito il giornalista Attilio Romita (in questo frangente invece non si è trattato di una bufala), che nelle scorse ore si è aperto senza filtri contro la Famiglia Reale inglese. Le esternazioni dell’ex volto del TG1 sono state, addirittura censurate dalla regia del reality show, costretta a cambiare inquadratura.