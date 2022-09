GF Vip, bufera e censura su Romita: “Regina e reali? Stupri e orge”

Manco il tempo di iniziare che il Grande Fratello Vip 7 ha già sfornato una polemica incandescente destinata a far discutere parecchio. Protagonista Attilio Romita, l’ex mezzo busto del TG1. Il giornalista, nelle scorse ore, ha rilasciato una serie di dichiarazioni infuocate sulla Royal Family, che in questi giorni sta piangendo la scomparsa della leggendaria Regina Elisabetta II. Romita ha usato toni durissimi, con la regia del reality show che, a un certo punto, ha optato per la censura: meglio staccare ed evitare la fuoriuscita di esternazioni delicate. Peccato che alcune frasi sono comunque trapelate e già stanno facendo il giro della rete.

A colloquio con Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti, le quali stavano tessendo le lodi di Queen Elizabeth, Romita ha iniziato a scagliarsi contro la sovrana e i reali britannici, facendo riemergere la dualità che ci fu tra la Regina e Lady Diana. Il giornalista si è schierato apertamente dalla parte dell’ex moglie di Carlo, tuonando su Sua Maestà: “Questa riconoscenza per una donna che ha servito il suo Paese fino all’ultimo giorno… Avrei voluto vedere! Ma voi avete visto i sudditi di Lady Diana al suo funerale? Era una roba pazzesca. Ma come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?“.

Cristina Quaranta ha tentato di addolcire la posizione di Romita, ricordando che Elisabetta II si è ritrovata sul trono a governare un “Paese in mezzo a soli uomini”. L’ex mezzo busto del Tg1 non ha voluto saperne e anzi ha rincarato la dose, dipingendo l’intera Royal Family con parole di forte condanna. “Come si può avere rispetto, stima e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, organizzatori di orge…?“, si è chiesto il giornalista, facendo di tutta l’erba un fascio. Evidentemente si è riferito al Principe Andrea, coinvolto in passato in una serie di scandali, facendo parte delle amicizie di Jeffrey Epstein.

A questo punto la regia del GF Vip ha scelto di staccare e abbandonare il dialogo tra la Quaranta, la Rossetti e Romita, con il chiaro intento di non voler prestarsi a diventare megafono di altre dichiarazioni controverse.

Grande Fratello Vip 7, il gossip già serpeggia su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Non solo polemiche ma anche gossip in questi primi giorni di GF Vip. Secondo Alberto De Pisis ci sarebbe già una potenziale liaison. Il giovane ha sussurrato che Antonino Spinalbese avrebbe un debole per Ginevra Lamborghini e che nel giro di poco i due daranno vita a una tresca. “Antonino tempo tre giorni e si bacia con Ginevra”, ha assicurato De Pisis.