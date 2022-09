“Con Belen sfidate le leggi della natura”, Spinalbese in confidenza

Antonino Spinalbese in confidenza. Il giovane spezzino è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7. Prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia ha concesso una chiacchierata a Chi Magazine. Inevitabile che si finisse a parlare di Belen Rodriguez, showgirl con la quale ha avuto una figlia, Luna Marì, un anno e mezzo fa. Come già accaduto nei mesi scorsi, ha ribadito, sorprendendo un po’ tutti, che si augura che Stefano De Martino e la modella argentina (i due hanno avuto un ritorno di fiamma a inizio anno) possano stare assieme per sempre. Motivo? Sempre secondo Spinalbese, questo è lo scenario migliore per i figli della Rodriguez (oltre a essere mamma di Luna Marì, lo è di Santiago, frutto d’amore avuto proprio con l’ex allievo di Amici).

“Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli”, ha spiegato Antonino, passando poi a parlare della relazione avuta con la conduttrice. “Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare”. A questo punto Spinalbese aggiunge delle dichiarazioni interessanti. Ha raccontato di aver messo in conto che la love story sarebbe finita prima o poi, aggiungendo di aver sfidato le leggi della fisica:

“Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.

Parole che fanno il paio con quelle pronunciate al momento dell’entrata al GF Vip. Antonino, imboccato da Signorini, ha scandito che lui e Belen “nulla c’entravano”. Insomma, parole non di sfida, ma nemmeno tenere.

Antonino, al GF Vip 7 c’è già chi scommette su una tresca con Ginevra Lamborghini

Belen è il passato, il GF Vip il presente. E nel reality show c’è già chi ha ravvisato un particolare interesse tra Spinalbese e Ginevra Lamborghini. “Antonino tempo tre giorni e si bacia con Ginevra”, ha assicurato Alberto De Pisis che ha già le idee più che chiare sulle prime intese e i primi sguardi che viaggiano nella Casa più spiata d’Italia.

“Ho visto i suoi occhi e mi è bastato, la mangiava con lo sguardo”, ha proseguito De Pisis, a colloquio con l’esplosiva Elenoire Ferruzzi, evidentemente convinto della sua teoria. Chissà se la prima tresca dello show vedrà protagonisti proprio Antonino e Ginevra. Attenzione, però: lei ha un fidanzato misterioso ad attenderla fuori dalla Casa. Dall’altro lato è pur vero che il GF Vip è in grado di far germogliare amori all’apparenza impossibili.